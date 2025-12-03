Україна уразила 3 райони зосередження армії РФ
Україна уразила 3 райони зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Головні тези:

  • Почався 1379 день повномасштабної війни РФ проти України. 
  • Загалом протягом 2 грудня на фронті відбулося 201 боєзіткнення.

Втрати армії РФ станом на 3 грудня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 176 230 (+1 200) осіб

  • танків — 11 393 (+6) од.

  • бойових броньованих машин — 23 682 (+3) од.

  • артилерійських систем — 34 780 (+12) од.

  • РСЗВ — 1 555 (+3) од.

  • засоби ППО — 1 253 (+0) од.

  • літаків — 430 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 86 231 (+90) од.

  • крилаті ракети — 4 024 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 68 688 (+47) од.

  • спеціальна техніка — 4 012 (+1) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вчора противник завдав одного ракетного та 52 авіаційні удари, застосував одну ракету й скинув 153 керовані авіабомби.

Крім цього, здійснив 3787 обстрілів, зокрема 50 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4406 дронів-камікадзе.

