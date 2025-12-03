Украина поразила 3 района сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила 3 района сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1379 день полномасштабной войны РФ против Украины.
  • Всего в течение 2 декабря на фронте произошло 201 боестолкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 3 декабря 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 176 230 (+1 200) человек

  • танков — 11 393 (+6) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 682 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 34 780 (+12) ед.

  • РСЗО — 1 555 (+3) ед.

  • средства ПВО — 1253 (+0) ед.

  • самолетов — 430 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 86 231 (+90) ед.

  • крылатые ракеты — 4024 (+0) ед.

  • корабли / катера — 28 (+0) ед.

  • подводные лодки — 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 68 688 (+47) ед.

  • специальная техника — 4 012 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вчера противник нанес один ракетный и 52 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 153 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 3787 обстрелов, в том числе 50 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4406 дронов-камикадзе.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин отбросил мирный план США и Украины
Путин четко дал понять, что собирается продолжать войну
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая "бавовна" в России. Горят нефтебазы в нескольких областях
Украина продолжает уничтожать российские нефтебазы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ обстреляла Днепропетровщину — двое погибших и трое раненых
Россия продолжает убивать гражданских в Украине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?