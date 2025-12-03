Украина поразила 3 района сосредоточения армии РФ

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 3 декабря 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 176 230 (+1 200) человек

танков — 11 393 (+6) ед.

боевых бронированных машин — 23 682 (+3) ед.

артиллерийских систем — 34 780 (+12) ед.

РСЗО — 1 555 (+3) ед.

средства ПВО — 1253 (+0) ед.

самолетов — 430 (+0) ед.

вертолетов — 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 86 231 (+90) ед.

крылатые ракеты — 4024 (+0) ед.

корабли / катера — 28 (+0) ед.

подводные лодки — 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 68 688 (+47) ед.

специальная техника — 4 012 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вчера противник нанес один ракетный и 52 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 153 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 3787 обстрелов, в том числе 50 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4406 дронов-камикадзе.