РФ обстреляла Днепропетровщину — двое погибших и трое раненых

Источник:  Днепропетровская ОГА

В результате российских атак на город Терновка, что в Днепропетровской области, по меньшей мере два человека погибли и еще трое получили ранения.

Главные тезисы

  • Вражеский дрон попал и по Васильковской общине Синельниковского района.
  • ПВО сбила на Днепропетровщине 4 российских беспилотника.

О последствиях российских атак выступил и.о. главы ОВА Владислав Гайваненко.

По словам последнего, ночью 3 декабря враг нанес удар дронами по Терновке Павлоградского района.

Погибли мужчины 43 и 50 лет. Еще три человека пострадали, все госпитализированы. 65-летние мужчина и женщина — "тяжелые". Парень 18 лет — в состоянии средней тяжести.

Фото: dnipropetrovskaODA

Кроме того, сообщается, что в городе начался пожар, под удар попал частный дом, еще 6 — повреждены, изуродованы гаражи и автомобили, еще один автомобиль уничтожен.

Также российские захватчики попали дроном по Васильковской общине Синельниковского района — снова пострадала инфраструктура.

Фото: dnipropetrovskaODA

По Никопольскому району оккупанты били FPV-дронами — были попадания по Никополю и Марганецкой общине.

Гайваненко официально подтвердил, что силы ПВО уничтожили над Днепропетровщиной 4 российских беспилотника.

