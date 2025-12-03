РФ обстреляла Днепропетровщину — двое погибших и трое раненых

В результате российских атак на город Терновка, что в Днепропетровской области, по меньшей мере два человека погибли и еще трое получили ранения.
Главные тезисы
- Вражеский дрон попал и по Васильковской общине Синельниковского района.
- ПВО сбила на Днепропетровщине 4 российских беспилотника.
Россия продолжает убивать гражданских в Украине
О последствиях российских атак выступил и.о. главы ОВА Владислав Гайваненко.
По словам последнего, ночью 3 декабря враг нанес удар дронами по Терновке Павлоградского района.
Кроме того, сообщается, что в городе начался пожар, под удар попал частный дом, еще 6 — повреждены, изуродованы гаражи и автомобили, еще один автомобиль уничтожен.
Также российские захватчики попали дроном по Васильковской общине Синельниковского района — снова пострадала инфраструктура.
По Никопольскому району оккупанты били FPV-дронами — были попадания по Никополю и Марганецкой общине.
Гайваненко официально подтвердил, что силы ПВО уничтожили над Днепропетровщиной 4 российских беспилотника.
