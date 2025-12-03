РФ обстріляла Дніпропетровщину — двоє загиблих і троє поранених
Росія продовжує вбивати цивільних в Україні
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Унаслідок російських атак на місто Тернівка, що в Дніпропетровській області, щонайменше дві людини загинули та ще три дістали поранення. 

Головні тези:

  • Ворожий дрон поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району.
  • ППО збила на Дніпропетровщині 4 російські безпілотники.

Росія продовжує вбивати цивільних в Україні

Про наслідки російських атак виступив в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко.

За словами останнього, вночі 3 грудня ворог завдав удару дронами по Тернівці Павлоградського району.

Загинули чоловіки 43 і 50 років. Ще троє людей постраждали, всі госпіталізовані. 65-річні чоловік та жінка — "важкі". Хлопець 18 років — у стані середньої тяжкості.

Владислав Гайваненко

Владислав Гайваненко

В.о. голови Дніпропетровської ОВА

Фото: dnipropetrovskaODA

Окрім того, повідомляє, що у місті почалася пожежа, під удар потрапив приватний будинок, ще 6 — пошкоджені, понівечені гаражі та автівки, ще одне авто знищено вщент.

Також російські загарбники поцілили дроном по Васильківській громаді Синельниківського району — знову постраждала інфраструктура.

Фото: dnipropetrovskaODA

По Нікопольському району окупанти били FPV-дронами — були влучання по Нікополю і Марганецькій громаді.

Гайваненко офіційно підтвердив, сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 4 російські безпілотники.

