РФ обстріляла Дніпропетровщину — двоє загиблих і троє поранених

Унаслідок російських атак на місто Тернівка, що в Дніпропетровській області, щонайменше дві людини загинули та ще три дістали поранення.
Головні тези:
- Ворожий дрон поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району.
- ППО збила на Дніпропетровщині 4 російські безпілотники.
Росія продовжує вбивати цивільних в Україні
Про наслідки російських атак виступив в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко.
За словами останнього, вночі 3 грудня ворог завдав удару дронами по Тернівці Павлоградського району.
Окрім того, повідомляє, що у місті почалася пожежа, під удар потрапив приватний будинок, ще 6 — пошкоджені, понівечені гаражі та автівки, ще одне авто знищено вщент.
Також російські загарбники поцілили дроном по Васильківській громаді Синельниківського району — знову постраждала інфраструктура.
По Нікопольському району окупанти били FPV-дронами — були влучання по Нікополю і Марганецькій громаді.
Гайваненко офіційно підтвердив, сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 4 російські безпілотники.
