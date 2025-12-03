Норвегия объявила важное решение для усиления ВСУ

Шеф норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде официально подтвердил, что правительство его страны решило выделить еще полмиллиарда долларов на программу PURL, главная цель которой состоит в финансировании американского оружия для Сил обороны Украины.
Главные тезисы
- Норвегия хочет усилить позиции Украины на поле боя во время так называемых “мирных переговоров”.
- НАТО обеспечивает ежемесячное финансирование для Украины в размере 1 млрд. долларов США.
Норвегия решила увеличить помощь для Украины
Что важно понимать, после официального принятия этого решения Норвегия, которая является одним из лидеров в спонсировании потребностей ВСУ, де-факто планирует самостоятельно покрыть половину суммарного планового финансирования в декабре 2025 года.
По словам главы МИД Норвегии, резкое увеличение пожертвований на PURL — это желание его страны поддержать Украину именно во время так называемых "мирных переговоров".
По его убеждению, даже если переговоры окажутся успешными, потребность вооружения украинской армии останется актуальной:
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-