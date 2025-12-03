Норвегия объявила важное решение для усиления ВСУ

Шеф норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде официально подтвердил, что правительство его страны решило выделить еще полмиллиарда долларов на программу PURL, главная цель которой состоит в финансировании американского оружия для Сил обороны Украины.

Норвегия решила увеличить помощь для Украины

Что важно понимать, после официального принятия этого решения Норвегия, которая является одним из лидеров в спонсировании потребностей ВСУ, де-факто планирует самостоятельно покрыть половину суммарного планового финансирования в декабре 2025 года.

Сегодня Норвегия объявит о дополнительных 500 миллионах долларов на программу PURL, которые будут предоставлены двумя пакетами: один с Германией и Польшей и один с Германией и Нидерландами, — подчеркнул Эспен Барт Эйде. Поделиться

По словам главы МИД Норвегии, резкое увеличение пожертвований на PURL — это желание его страны поддержать Украину именно во время так называемых "мирных переговоров".

Сейчас настал момент резко нарастить поддержку Украины, чтобы украинцы могли вести переговоры с позиции силы, — добавил дипломат. Поделиться

По его убеждению, даже если переговоры окажутся успешными, потребность вооружения украинской армии останется актуальной: