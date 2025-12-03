Государственный бюджет Украины 2026 года — Рада приняла законопроект

Верховная Рада Украины 3 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект №14000 «О Государственном бюджете Украины на 2026 год».
Главные тезисы
- Верховная Рада Украины приняла законопроект о Государственном бюджете на 2026 год, предусматривающий доходы в размере 2,918 трлн. грн и расходы на уровне 4,781 трлн.
- Основные приоритеты бюджета включают финансирование сектора обороны, образования, социальной защиты и медицины.
- Увеличение социальных стандартов включает повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума для разных категорий граждан.
Рада приняла Госбюджет-2026
Во втором чтении документ поддержал 261 депутат, в целом — 257.
Доходы государственного бюджета составляют 2 трлн 918 млрд грн, в том числе общий фонд — 2 трлн 625 млрд грн. Специальный фонд — 293 млрд грн, — озвучил основные параметры документа министр финансов Сергей Марченко.
Он отметил, что в проекте бюджета ко второму чтению увеличены доходы — в частности, за счет учета дополнительных поступлений от повышения налогообложения доходов банков.
Также среди приоритетов:
образование (около 279 млрд грн),
социальная защита (467 млрд грн),
медицина. (258 млрд. грн.).
В частности, документом предусмотрено увеличение ряда социальных стандартов. Минимальная зарплата вырастет с 8 000 грн. до 8 647 грн., общий прожиточный минимум — с 2 920 грн. до 3 209 грн., прожиточный минимум для трудоспособных лиц — с 3 028 грн. до 3 328 грн., для лиц, потерявших трудоспособность, — с 2 26
Предельный объем дефицита бюджета был увеличен почти на 6 млрд грн — до 1,9 трлн грн. Уровень дефицита бюджета составляет 18,5% ВВП.
Бюджет сохраняет основные приоритеты, имевшиеся при его представлении. В первую очередь это обеспечение финансирования сектора безопасности и обороны, образование, социальная защита граждан, нуждающихся в поддержке государства, медицина, — добавил Марченко.
Он подчеркнул, что бюджет сбалансирован, однако вынужденно сохраняется высокий дефицит из-за продолжения российской агрессии.
Перед голосованием министр финансов Сергей Марченко, выступая в Верховной Раде, просил депутатов поддержать бюджет.
Также Министерству обороны прибавили 1 млрд грн для закупки оружия и военной техники (из-за перераспределения ресурса программы «военного резерва»).
В то же время, положение о повышении заработной платы учителей в правительственной редакции оставили: с 1 января — на 30% и с 1 сентября — еще на 20%.
Однако ко второму чтению прибавили 4,8 млрд грн на программу поддержки престижности труда педагогических работников. Это позволит немного позже рассмотреть вопрос о дальнейшем увеличении учительских зарплат.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-