Государственный бюджет Украины 2026 года — Рада приняла законопроект

Верховная Рада Украины 3 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект №14000 «О Государственном бюджете Украины на 2026 год».

Во втором чтении документ поддержал 261 депутат, в целом — 257.

Доходы государственного бюджета составляют 2 трлн 918 млрд грн, в том числе общий фонд — 2 трлн 625 млрд грн. Специальный фонд — 293 млрд грн, — озвучил основные параметры документа министр финансов Сергей Марченко.

Он отметил, что в проекте бюджета ко второму чтению увеличены доходы — в частности, за счет учета дополнительных поступлений от повышения налогообложения доходов банков.

Расходы госбюджета на 2026 год составляют 4 трлн 781 млрд грн: общий фонд — 4 трлн 393 млрд грн, специальный фонд — 388 млрд грн. При этом львиная доля прогнозируемых расходов — ресурс на оборону — 2,8 трлн грн. Приблизительно 1,3 трлн из них уйдет на зарплаты защитникам.

Также среди приоритетов:

образование (около 279 млрд грн),

социальная защита (467 млрд грн),

медицина. (258 млрд. грн.).

В частности, документом предусмотрено увеличение ряда социальных стандартов. Минимальная зарплата вырастет с 8 000 грн. до 8 647 грн., общий прожиточный минимум — с 2 920 грн. до 3 209 грн., прожиточный минимум для трудоспособных лиц — с 3 028 грн. до 3 328 грн., для лиц, потерявших трудоспособность, — с 2 26

Предельный объем дефицита бюджета был увеличен почти на 6 млрд грн — до 1,9 трлн грн. Уровень дефицита бюджета составляет 18,5% ВВП.

Бюджет сохраняет основные приоритеты, имевшиеся при его представлении. В первую очередь это обеспечение финансирования сектора безопасности и обороны, образование, социальная защита граждан, нуждающихся в поддержке государства, медицина, — добавил Марченко.

Он подчеркнул, что бюджет сбалансирован, однако вынужденно сохраняется высокий дефицит из-за продолжения российской агрессии.

Перед голосованием министр финансов Сергей Марченко, выступая в Верховной Раде, просил депутатов поддержать бюджет.

Хотел вас попросить поддержать проект бюджета на 2026 год. Мы сейчас находимся в достаточно непростых переговорах. И нам нужен этот сигнал, который покажет, что у нас есть бюджет, эффективное взаимодействие между правительством и парламентом.

Также Министерству обороны прибавили 1 млрд грн для закупки оружия и военной техники (из-за перераспределения ресурса программы «военного резерва»).

В то же время, положение о повышении заработной платы учителей в правительственной редакции оставили: с 1 января — на 30% и с 1 сентября — еще на 20%.

Однако ко второму чтению прибавили 4,8 млрд грн на программу поддержки престижности труда педагогических работников. Это позволит немного позже рассмотреть вопрос о дальнейшем увеличении учительских зарплат.