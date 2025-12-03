Государственный бюджет Украины 2026 года — Рада приняла законопроект
Категория
Экономика
Дата публикации

Государственный бюджет Украины 2026 года — Рада приняла законопроект

Рада
Читати українською
Источник:  Укринформ

Верховная Рада Украины 3 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект №14000 «О Государственном бюджете Украины на 2026 год».

Главные тезисы

  • Верховная Рада Украины приняла законопроект о Государственном бюджете на 2026 год, предусматривающий доходы в размере 2,918 трлн. грн и расходы на уровне 4,781 трлн.
  • Основные приоритеты бюджета включают финансирование сектора обороны, образования, социальной защиты и медицины.
  • Увеличение социальных стандартов включает повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума для разных категорий граждан.

Рада приняла Госбюджет-2026

Во втором чтении документ поддержал 261 депутат, в целом — 257.

Голосование за Госбюджет-2026

Доходы государственного бюджета составляют 2 трлн 918 млрд грн, в том числе общий фонд — 2 трлн 625 млрд грн. Специальный фонд — 293 млрд грн, — озвучил основные параметры документа министр финансов Сергей Марченко.

Он отметил, что в проекте бюджета ко второму чтению увеличены доходы — в частности, за счет учета дополнительных поступлений от повышения налогообложения доходов банков.

Расходы госбюджета на 2026 год составляют 4 трлн 781 млрд грн: общий фонд — 4 трлн 393 млрд грн, специальный фонд — 388 млрд грн. При этом львиная доля прогнозируемых расходов — ресурс на оборону — 2,8 трлн грн. Приблизительно 1,3 трлн из них уйдет на зарплаты защитникам.

Также среди приоритетов:

  • образование (около 279 млрд грн),

  • социальная защита (467 млрд грн),

  • медицина. (258 млрд. грн.).

В частности, документом предусмотрено увеличение ряда социальных стандартов. Минимальная зарплата вырастет с 8 000 грн. до 8 647 грн., общий прожиточный минимум — с 2 920 грн. до 3 209 грн., прожиточный минимум для трудоспособных лиц — с 3 028 грн. до 3 328 грн., для лиц, потерявших трудоспособность, — с 2 26

Предельный объем дефицита бюджета был увеличен почти на 6 млрд грн — до 1,9 трлн грн. Уровень дефицита бюджета составляет 18,5% ВВП.

Бюджет сохраняет основные приоритеты, имевшиеся при его представлении. В первую очередь это обеспечение финансирования сектора безопасности и обороны, образование, социальная защита граждан, нуждающихся в поддержке государства, медицина, — добавил Марченко.

Он подчеркнул, что бюджет сбалансирован, однако вынужденно сохраняется высокий дефицит из-за продолжения российской агрессии.

Перед голосованием министр финансов Сергей Марченко, выступая в Верховной Раде, просил депутатов поддержать бюджет.

Хотел вас попросить поддержать проект бюджета на 2026 год. Мы сейчас находимся в достаточно непростых переговорах. И нам нужен этот сигнал, который покажет, что у нас есть бюджет, эффективное взаимодействие между правительством и парламентом.

Также Министерству обороны прибавили 1 млрд грн для закупки оружия и военной техники (из-за перераспределения ресурса программы «военного резерва»).

В то же время, положение о повышении заработной платы учителей в правительственной редакции оставили: с 1 января — на 30% и с 1 сентября — еще на 20%.

Однако ко второму чтению прибавили 4,8 млрд грн на программу поддержки престижности труда педагогических работников. Это позволит немного позже рассмотреть вопрос о дальнейшем увеличении учительских зарплат.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Рада приняла изменения в бюджет и установила сразу 2 рекорда в истории Украины
ВРУ, Руслан Стефанчук
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Бюджет Украины недополучил в марте более 6 млрд грн из-за блокады границы
Забастовка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Рада поддержала выделение еще 325 млрд грн на оборону Украины
Что известно о решении Рады

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?