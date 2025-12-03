Державний бюджет України 2026 року — Рада ухвалила законопроєкт
Державний бюджет України 2026 року — Рада ухвалила законопроєкт

Рада
Джерело:  Укрінформ

Верховна Рада України 3 грудня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 14000 «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

Головні тези:

  • Ухвалений законопроєкт про Державний бюджет України на 2026 рік передбачає доходи у розмірі 2,918 трлн грн та видатки на рівні 4,781 трлн грн.
  • Основні пріоритети бюджету включають фінансування сектору оборони, освіти, соціального захисту та медицини.
  • Збільшення соціальних стандартів включає підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для різних категорій громадян.

Рада ухвалила Держбюджет-2026

У другому читанні документ підтримав 261 депутат, у цілому — 257.

Голосування за Держбюджет-2026

Доходи державного бюджету становлять 2 трлн 918 млрд грн, у тому числі загальний фонд — 2 трлн 625 млрд грн. Спеціальний фонд — 293 млрд грн, — озвучив основні параметри документа міністр фінансів Сергій Марченко.

Він зауважив, що у проєкті бюджету до другого читання збільшено доходи — зокрема, коштом врахування додаткових надходжень від підвищення оподаткування прибутків банків.

Видатки держбюджету на 2026 рік становлять 4 трлн 781 млрд грн: загальний фонд — 4 трлн 393 млрд грн, спеціальний фонд — 388 млрд грн. При цьому левова частка прогнозованих видатків — ресурс на оборону — 2,8 трлн грн. Приблизно 1,3 трлн із них піде на зарплати захисникам.

Також поміж пріоритетів:

  • освіта (майже 279 млрд грн),

  • соціальний захист (467 млрд грн),

  • медицина. (258 млрд грн).

Зокрема документом передбачено збільшення низки соціальних стандартів. Мінімальна зарплата зросте з 8 000 грн до 8 647 грн, загальний прожитковий мінімум — з 2 920 грн до 3 209 грн, прожитковий мінімум для працездатних осіб — з 3 028 грн до 3 328 грн, для осіб, які втратили працездатність, — з 2 361 грн до 2 595 грн.

Граничний обсяг дефіциту бюджету був збільшений майже на 6 млрд грн — до 1,9 трлн грн. Рівень дефіциту бюджету складає 18,5% ВВП.

Бюджет зберігає основні пріоритети, які були при його поданні. У першу чергу, це забезпечення фінансування сектору безпеки та оборони, освіта, соціальний захист громадян, що потребують підтримки держави, медицина, — додав Марченко.

Він наголосив, що бюджет збалансований, однак вимушено зберігається високий дефіцит через продовження російської агресії.

Перед голосуванням міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу у Верховній Раді просив депутатів підтримати бюджет.

Хотів вас попросити підтримати проєкт бюджету на 2026 рік. Ми зараз знаходимося в досить непростих перемовинах. І нам потрібен цей сигнал, який покаже, що у нас є бюджет, є ефективна взаємодія між урядом і парламентом.

Також Міністерству оборони додали 1 млрд грн для закупівлі зброї та військової техніки (через перерозподіл ресурсу програми «військового резерву»).

Водночас положення про підвищення заробітної плати учителів в урядовій редакції залишили: з 1 січня — на 30% та з 1 вересня — ще на 20%.

Проте до другого читання додали 4,8 млрд грн на програму підтримки престижності праці педагогічних працівників. Це дасть можливість трохи згодом розглянути питання про подальше збільшення учительських зарплат.

