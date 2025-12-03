Італія не купуватиме у США зброю для України — яка причина

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що участь його країни в програмі НАТО із закупівлі американської зброї для України (PURL) на тлі триваючих мирних переговорів буде "передчасною".
Головні тези:
- Італія відмовилася від участі у програмі PURL з підтримки України зброєю через триваючі мирні переговори.
- Міністр закордонних справ Італії наголосив, що поки досягається угода та припиняються військові дії, необхідність у зброї відпадає.
- Несприятливий розвиток подій може призвести до втрати підтримки з боку Італії та інших країн у відносинах з Україною.
Італія не бажає купувати у США зброю для України
Заява Таяні пролунала на тлі того, як медіа писали, що уряд Італії може відкласти ухвалення декрету, який дозволив би Риму продовжити постачання військової допомоги Україні наступного року.
3 грудня під час спілкування із журналістами у Брюсселі глава МЗС Італії висловився щодо участі його країни у програмі PURL.
На його думку, на тлі триваючих мирних переговорів це буде "передчасно".
Варто зауважити, що наприкінці жовтня Італія непублічно висловила готовність оплатити закупівлю американської зброї для України в межах PURL.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте нещодавно заявив, що якщо мирні перемовини не будуть успішними, необхідно чинити тиск на Росію: через стійке надання військової допомоги України та через запровадження антиросійських санкцій.
