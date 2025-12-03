Італія не купуватиме у США зброю для України — яка причина

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що участь його країни в програмі НАТО із закупівлі американської зброї для України (PURL) на тлі триваючих мирних переговорів буде "передчасною".

Італія не бажає купувати у США зброю для України

Заява Таяні пролунала на тлі того, як медіа писали, що уряд Італії може відкласти ухвалення декрету, який дозволив би Риму продовжити постачання військової допомоги Україні наступного року.

3 грудня під час спілкування із журналістами у Брюсселі глава МЗС Італії висловився щодо участі його країни у програмі PURL.

На його думку, на тлі триваючих мирних переговорів це буде "передчасно".

Якщо ми досягнемо угоди і бойові дії припиняться, зброя більше не буде потрібна. Будуть потрібні інші речі, такі як гарантії безпеки.

Варто зауважити, що наприкінці жовтня Італія непублічно висловила готовність оплатити закупівлю американської зброї для України в межах PURL.