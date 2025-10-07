Офіційний Рим публічно закликав до перемир’я у всіх війнах на час зимових Олімпійських ігор, що відбудуться в лютому 2026 року на півночі Італії.
Головні тези:
- Італія виступає за мир та розвиток, підтримуючи плани щодо Гази та інші ініціативи.
- Малоймовірно, що країна-агресорка Росія згодиться на цю пропозицію Риму.
Що відомо про позицію Італії
Першим з такою пропозицією виступив віцепрем’єр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.
Під час 12-ї конференції "Італія — Латинська Америка та Карибський басейн" у Римі дипломат заявив: "ми маємо бути чемпіонами миру".
Окрім того, офіційний Рим підтримує план Дональда Трампа щодо Гази.
Як сказав Папа Лев: ніколи не слід втрачати надію на мир.
Що важливо розуміти, зимові Олімпійські ігри пройдуть з 6 по 26 лютого в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.
Офіційний Київ та Вашингтон вже давно пропонували Росії повне, безумовне перемир’я як мінімальний крок, щоб зменшити страждання цивільного населення і відкрити простір для мирних переговорів.
Однак проблема полягає в тому, що Путін продовжує війну попри все.
