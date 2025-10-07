Італія пропонує перемир’я у всіх війнах — яка мета
Італія пропонує перемир’я у всіх війнах — яка мета

Що відомо про пропозицію Італії
Джерело:  ANSA

Офіційний Рим публічно закликав до перемир’я у всіх війнах на час зимових Олімпійських ігор, що відбудуться в лютому 2026 року на півночі Італії. 

Головні тези:

  • Італія виступає за мир та розвиток, підтримуючи плани щодо Гази та інші ініціативи.
  • Малоймовірно, що країна-агресорка Росія згодиться на цю пропозицію Риму.

Що відомо про позицію Італії

Першим з такою пропозицією виступив віцепрем’єр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Під час 12-ї конференції "Італія — Латинська Америка та Карибський басейн" у Римі дипломат заявив: "ми маємо бути чемпіонами миру".

Окрім того, офіційний Рим підтримує план Дональда Трампа щодо Гази.

Як сказав Папа Лев: ніколи не слід втрачати надію на мир.

Рим і Італія дедалі більше стають перехрестям миру, розвитку та зростання. У контексті Олімпійських ігор Мілан–Кортіна ми подаємо до Організації Об’єднаних Націй пропозицію щодо Олімпійського перемир’я для всіх війн — зокрема в Україні та на Близькому Сході, — заявив Таяні.

Що важливо розуміти, зимові Олімпійські ігри пройдуть з 6 по 26 лютого в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.

Офіційний Київ та Вашингтон вже давно пропонували Росії повне, безумовне перемир’я як мінімальний крок, щоб зменшити страждання цивільного населення і відкрити простір для мирних переговорів.

Однак проблема полягає в тому, що Путін продовжує війну попри все.

