Официальный Рим публично призвал к перемирию во всех войнах во время зимних Олимпийских игр, которая состоятся в феврале 2026 года на севере Италии.
Главные тезисы
- Рим выступает за мир и развитие, поддерживая планы по Газе и другие инициативы.
- Маловероятно, что страна-агрессорка Россия согласится с этим предложением Италии.
Что известно о позиции Италии
Первым с таким предложением выступил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
Во время 12-й конференции "Италия — Латинская Америка и Карибский бассейн" в Риме дипломат заявил: "мы должны быть чемпионами мира".
Кроме того, официальный Рим поддерживает план Дональда Трампа по Газе.
Что важно понимать, зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 26 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Официальный Киев и Вашингтон уже давно предлагали России полное, безусловное перемирие, как минимальный шаг, чтобы уменьшить страдания гражданского населения и открыть простор для мирных переговоров.
Однако проблема заключается в том, что Путин продолжает войну, несмотря ни на что.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-