Италия предлагает перемирие во всех войнах — какая цель
Категория
Мир
Дата публикации

Что известно о позиции Италии
Читати українською
Источник:  ANSA

Официальный Рим публично призвал к перемирию во всех войнах во время зимних Олимпийских игр, которая состоятся в феврале 2026 года на севере Италии.

Главные тезисы

  • Рим выступает за мир и развитие, поддерживая планы по Газе и другие инициативы.
  • Маловероятно, что страна-агрессорка Россия согласится с этим предложением Италии.

Первым с таким предложением выступил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Во время 12-й конференции "Италия — Латинская Америка и Карибский бассейн" в Риме дипломат заявил: "мы должны быть чемпионами мира".

Кроме того, официальный Рим поддерживает план Дональда Трампа по Газе.

Как сказал Папа Лев: никогда не следует терять надежду на мир. Рим и Италия все больше становятся перекрестком мира, развития и роста. В контексте Олимпийских игр Милан-Кортина мы подаем в Организацию Объединенных Наций предложение по Олимпийскому перемирию для всех войн — в частности, в Украине и на Ближнем Востоке, — заявил Таяни.

Что важно понимать, зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 26 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Официальный Киев и Вашингтон уже давно предлагали России полное, безусловное перемирие, как минимальный шаг, чтобы уменьшить страдания гражданского населения и открыть простор для мирных переговоров.

Однако проблема заключается в том, что Путин продолжает войну, несмотря ни на что.

Дата публикации
Дата публикации
Дата публикации
