Італія розробить "лазерний щит" для захисту Європи від ракет і дронів

Італія запустила проєкт створення європейської лазерної ППО малої дальності, яка має стати уніфікованим рішенням для захисту від дронів і ракет та посилити оборонні можливості ЄС.
Головні тези:
- Італія та Іспанія розроблять європейську лазерну систему протиповітряної оборони, яка розширить оборонні можливості ЄС.
- Проєкт має універсальну модульну систему зброї спрямованої енергії для мобільних платформ.
- Бойові лазери потужністю від 10 до 100 кВт нейтралізуватимуть загрози з хірургічною точністю та мінімальними руйнуваннями.
Італія розробляє “лазерний щит” Європи
Італія та Іспанія розроблятимуть європейську систему лазерної протиповітряної оборони. Цей проєкт є одним з 11 нових спільних оборонних ініціатив, які схвалили країни-члени ЄС в рамках Постійної структурованої співпраці (PESCO).
Як відзначили на сайті PESCO, мова йде про програму "Системи спрямованої енергії"(DEW), яка була ініційована Італією за участі Іспанії. Передбачається, що у її рамках буде створено масштабовану модульну систему зброї спрямованої енергії, яка призначена для інтеграції на мобільних платформах та має посилити протиповітряну та протиракетну оборону ЄС малої (SHORAD) і дуже малої (VSHORAD) дальностей.
Над бойовими лазерами вже успішно працювала італійська компанія. Мова йде про Leonardo, яка була одним із розробників DragonFire для Великої Британії. Прототипи цієї системи вже випробовуються з очікуваним розгортанням у 2027 році.
Розробка бойових лазерів є одним з трендів сьогодення у розвитку систем протиповітряної оборони. Проєкт передбачає інтеграцію лазерів потужністю від 10 до 100 кіловатів на мобільні оборонні платформи. Вони будуть здатні нейтралізувати вхідні загрози з хірургічною точністю і мінімальними побічними руйнуваннями.
Також до ініціативи включено розробку архітектури командування, управління і зв'язку (C3), яка включатиме оцінку загроз, датчики відстеження і системи автоматичного наведення зброї. Головним результатом має стати система, яка буде оперативно сумісною для різних європейських збройних сил.
З опису можна зробити висновок, що Італія просунула повноцінний лазерний зенітний комплекс, який має стати уніфікованим озброєнням для європейських країн. Подібне рішення дозволить посилити спільні оперативні можливості та координацію у захисті неба ЄС.
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