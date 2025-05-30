Італія розробить "лазерний щит" для захисту Європи від ракет і дронів

Італія запустила проєкт створення європейської лазерної ППО малої дальності, яка має стати уніфікованим рішенням для захисту від дронів і ракет та посилити оборонні можливості ЄС.

Італія розробляє “лазерний щит” Європи

Італія та Іспанія розроблятимуть європейську систему лазерної протиповітряної оборони. Цей проєкт є одним з 11 нових спільних оборонних ініціатив, які схвалили країни-члени ЄС в рамках Постійної структурованої співпраці (PESCO).

Як відзначили на сайті PESCO, мова йде про програму "Системи спрямованої енергії"(DEW), яка була ініційована Італією за участі Іспанії. Передбачається, що у її рамках буде створено масштабовану модульну систему зброї спрямованої енергії, яка призначена для інтеграції на мобільних платформах та має посилити протиповітряну та протиракетну оборону ЄС малої (SHORAD) і дуже малої (VSHORAD) дальностей.

Над бойовими лазерами вже успішно працювала італійська компанія. Мова йде про Leonardo, яка була одним із розробників DragonFire для Великої Британії. Прототипи цієї системи вже випробовуються з очікуваним розгортанням у 2027 році.

Важливим аспектом тут залишається те, що оскільки Велика Британія вийшла з Європейського Союзу, DragonFire перестав бути "європейським" проєктом. Тому попри наявні вже напрацювання постає питання роботи нового комплексу вже з вимогами та за фінансування ЄС. Поширити

Розробка бойових лазерів є одним з трендів сьогодення у розвитку систем протиповітряної оборони. Проєкт передбачає інтеграцію лазерів потужністю від 10 до 100 кіловатів на мобільні оборонні платформи. Вони будуть здатні нейтралізувати вхідні загрози з хірургічною точністю і мінімальними побічними руйнуваннями.

Також до ініціативи включено розробку архітектури командування, управління і зв'язку (C3), яка включатиме оцінку загроз, датчики відстеження і системи автоматичного наведення зброї. Головним результатом має стати система, яка буде оперативно сумісною для різних європейських збройних сил.

З опису можна зробити висновок, що Італія просунула повноцінний лазерний зенітний комплекс, який має стати уніфікованим озброєнням для європейських країн. Подібне рішення дозволить посилити спільні оперативні можливості та координацію у захисті неба ЄС.