Україна розробляє лазерну зброю "Тризуб" для боротьби з російськими шахедами

В Україні розробляється лазерна зброя, яку використовуватимуть для знищення російських дронів типу "Шахед".
Головні тези:
- Україна розробляє лазерну зброю “Тризуб” для знищення російських дронів типу “Шахед”.
- Лазерний “Тризуб” може пропалювати метал та збивати літаки на відстані понад 2 кілометри.
- Використання лазерної технології дозволить Україні піднятися на рівень технологічної країни та забезпечити ефективний захист від російських дронів.
Український лазерний “Тризуб” збиватиме російські шахеди
Про це заявив командувача Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський.
Командувач Сил безпілотних систем розповів, що в Україні незабаром з’явиться можливість збивати російські ударні дрони типу "Шахед" за допомогою лазерних технологій.
Я супроводжую цей проєкт для того, щоб ефективно за допомогою технологічних рішень могли збивати "Шахеди", розвідувальні дрони противника, забезпечити оборону стратегічних об’єктів, місць нашого населення. Ми даємо вектор виробникам, військовим фантазувати на ці всі теми.
Військовий додав, що скоро поряд із мобільними вогневими групами, "які, як усі звикли, з кулеметами та тепловізорами, які збивають "Шахеди", буде така сама машина, тільки вже з лазером".
Сухаревський підкреслив, що завдяки таким розробкам Україна може стати не лише аграрною, а й технологічною країною.
Нагадаємо, що нещодавно Сухаревський вже говорив, що Україна має у своєму розпорядженні лазерну зброю, яка називається "Тризуб". Тоді він наголосив, що вона дозволяє збивати літаки на відстані понад 2 кілометри.
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