Україна розробляє лазерну зброю "Тризуб" для боротьби з російськими шахедами

Український лазерний “Тризуб” збиватиме російські шахеди

Про це заявив командувача Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський.

Командувач Сил безпілотних систем розповів, що в Україні незабаром з’явиться можливість збивати російські ударні дрони типу "Шахед" за допомогою лазерних технологій.

Йдеться про зброю під назвою "Тризуб", яку українські розробники створили всього за кілька місяців. За словами Сухаревського, ця розробка вже успішно проходить випробування та може пропалювати метал і збивати літаки. Поширити

Я супроводжую цей проєкт для того, щоб ефективно за допомогою технологічних рішень могли збивати "Шахеди", розвідувальні дрони противника, забезпечити оборону стратегічних об’єктів, місць нашого населення. Ми даємо вектор виробникам, військовим фантазувати на ці всі теми.

Військовий додав, що скоро поряд із мобільними вогневими групами, "які, як усі звикли, з кулеметами та тепловізорами, які збивають "Шахеди", буде така сама машина, тільки вже з лазером".

Сухаревський підкреслив, що завдяки таким розробкам Україна може стати не лише аграрною, а й технологічною країною.

У нас є величезний шанс вийти з карми селюка на рівень розумного гомосапієнса на світовій арені. Вадим Сухаревський Командувач Сил безпілотних систем

Нагадаємо, що нещодавно Сухаревський вже говорив, що Україна має у своєму розпорядженні лазерну зброю, яка називається "Тризуб". Тоді він наголосив, що вона дозволяє збивати літаки на відстані понад 2 кілометри.