Украина разрабатывает лазерное оружие "Тризуб" для борьбы с российскими шахедами

В Украине разрабатывается лазерное оружие, которое будет использоваться для уничтожения российских дронов типа "Шахед".

Украинский лазерный "Тризуб" будет сбивать российские шахеды

Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский.

Командующий Сил беспилотных систем рассказал, что в Украине в скором времени появится возможность сбивать российские ударные дроны типа "Шахед" с помощью лазерных технологий.

Речь идет об оружии под названием "Тризуб", созданное украинскими разработчиками всего за несколько месяцев. По словам Сухаревского, эта разработка успешно проходит испытания и может прожигать металл и сбивать самолеты. Поделиться

Я сопровождаю этот проект для того, чтобы эффективно посредством технологических решений могли сбивать "Шахеды", разведывательные дроны противника, обеспечить оборону стратегических объектов, мест нашего населения. Мы даем вектор производителям, военным фантазировать на все эти темы.

Военный добавил, что скоро рядом с мобильными огневыми группами, "которые, как все привыкли, с пулеметами и тепловизорами, сбивающими "Шахеды", будет такая же машина, только уже с лазером".

Сухаревский подчеркнул, что благодаря подобным разработкам Украина может стать не только аграрной, но и технологической страной.

У нас есть огромный шанс выйти из кармы деревенщины на уровень разумного гомосапиенса на мировой арене. Вадим Сухаревский Командующий Сил беспилотных систем

Напомним, что недавно Сухаревский уже говорил, что Украина располагает лазерным оружием, которое называется "Тризуб". Тогда он подчеркнул, что она позволяет сбивать самолеты на расстоянии более двух километров.