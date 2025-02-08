Украина разрабатывает лазерное оружие "Тризуб" для борьбы с российскими шахедами

В Украине разрабатывается лазерное оружие, которое будет использоваться для уничтожения российских дронов типа "Шахед".
Главные тезисы
- Украина разрабатывает лазерное оружие “Тризуб”, которое сможет прожигать металл и сбивать самолеты на расстоянии более 2 километров.
- Лазерный “Тризуб” создан для эффективной защиты Украины от российских дронов типа “Шахед”.
- Создание лазерного оружия позволит Украине подняться на уровень технологической страны в оборонной сфере.
Украинский лазерный "Тризуб" будет сбивать российские шахеды
Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский.
Командующий Сил беспилотных систем рассказал, что в Украине в скором времени появится возможность сбивать российские ударные дроны типа "Шахед" с помощью лазерных технологий.
Я сопровождаю этот проект для того, чтобы эффективно посредством технологических решений могли сбивать "Шахеды", разведывательные дроны противника, обеспечить оборону стратегических объектов, мест нашего населения. Мы даем вектор производителям, военным фантазировать на все эти темы.
Военный добавил, что скоро рядом с мобильными огневыми группами, "которые, как все привыкли, с пулеметами и тепловизорами, сбивающими "Шахеды", будет такая же машина, только уже с лазером".
Сухаревский подчеркнул, что благодаря подобным разработкам Украина может стать не только аграрной, но и технологической страной.
Напомним, что недавно Сухаревский уже говорил, что Украина располагает лазерным оружием, которое называется "Тризуб". Тогда он подчеркнул, что она позволяет сбивать самолеты на расстоянии более двух километров.
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