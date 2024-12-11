У Британії успішно випробували лазерну зброю для збиття дронів

У Великій Британії успішно протестували високоенергетичну лазерну зброю, встановлену на броньованій техніці. Тестування новітньої системи відбулося на полігоні в Уельсі.
Головні тези:
- Британська армія успішно випробувала лазерну зброю для збиття дронів, що є важливим кроком у розвитку їх оборонного потенціалу.
- Лазерна система інтегрована в броньовану машину Wolfhound та має високу точність у веденні вогню, що робить її ефективним захистом від безпілотників.
- Міністерство оборони Великої Британії підкреслило економічну ефективність лазерної зброї, яка використовує необмежений 'боєзапас' енергії.
- Співпраця зі промисловим консорціумом і розробка сучасних технологій оборони свідчать про лідерство Великої Британії у галузі військових інновацій.
Як у Британії пройшло випробування лазерної зброї для збиття дронів
Зазначається, що солдати 16-ї Королівської артилерії застосували потужний інфрачервоний лазер, який точно знищував безпілотники.
Лазерна зброя інтегрована в броньовану машину Wolfhound і оснащена системами відстеження, що забезпечують ураження цілей у реальному часі.
Міністерство оборони Великої Британії підкреслило економічну ефективність цієї системи. Лазерна зброя використовує енергію як необмежений "боєзапас", що робить її альтернативою традиційним боєприпасам.
Прапорщик Метью Андерсон, який керував випробуваннями, назвав нову систему важливим доповненням до арсеналу британської армії.
Міністр оборони Марія Ігл наголосила, що успішні випробування підтверджують лідерство Великої Британії у військових інноваціях.
Новітня лазерна зброя може стати важливою частиною оборонної стратегії Великої Британії, забезпечуючи високоточний і економічно ефективний захист від загроз.
У США проводять випробування кулеметів з ШІ
Американська компанія Allen Control Systems за замовленням Пентагону розробляє власну автономну систему ведення вогню під керівництвом штучного інтелекту "Bullfrog".
Це автономний кулемет під керівництвом ШІ здатний збивати невеликі БпЛА за допомогою власного “комп’ютерного зору”.
Вперше реальні бойові випробування нової системи пройшли на початку 2024 року у рамках заходу. Кулемет встановлюється у кузові звичайного пікапа і з легкістю збиває дрони.
За словами розробників, на створення цієї системи їх надихнула розв’язана Росією злочинна війна проти України.
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