У Британії успішно випробували лазерну зброю для збиття дронів

Під час російського вторгнення в Україну ми бачили поширення безпілотників по обидва боки конфлікту, і ми читали в різних ЗМІ, що українці стріляли по них з АК-47 в повітря. Ми подумали: "Це хороше завдання для робототехніки. Важко влучити в щось, що летить так швидко, але робот може це зробити завдяки сучасному комп'ютерному зору та алгоритмам управління штучного інтелекту, — зазначив співзасновник і генеральний директор ACS Стів Сімоні.