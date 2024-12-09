Дрони Sea Baby відпрацювали по вертольотах і літаках РФ у Керченській бухті — відео спецоперації

СБУ провела спецоперацію в районі Керченської бухти в ніч із 5 на 6 грудня, під час якої морські дрони Sea Baby вступили в бій з російськими літаками та гелікоптерами.
Головні тези:
- Спецоперація в Керченській бухті: діяльність морських дронів Sea Baby проти військових літаків та вертольотів РФ.
- Вперше в історії використано дрони з реактивними системами залпового вогню «Град».
- Морські дрони ефективно виконують завдання у військових операціях, забезпечуючи успішну поразку ворожих кораблів.
- СБУ впроваджує нові військово-технологічні рішення та постійно експериментує для посилення обороноздатності.
- З використанням морських дронів Sea Baby СБУ здійснила вражаючу спецоперацію, підірвавши Кримський міст та вразивши 11 російських військових кораблів.
Як пройшла спецоперація СБУ у Керченській бухті
Як зазначається, російська сторона спробувала перехопити групу дронів за допомогою вертольотів, літаків та патрульних катерів "Раптор".
Морські дрони Sea Baby були обладнані крупнокаліберними кулеметами з автоматичним наведенням та автозахопленням цілей за допомогою балістичних програм.
СБУ також оприлюднила перехоплену розмову російських військових, у якій йдеться про втрати на борту вертольотів: є загиблі та поранені. Крім того, вертольоти зазнали значних пошкоджень, через які потребують капітального ремонту.
У ході операції морські дрони також знищили баржу, яку російські окупанти використовували для транспортування військової техніки та обладнання для ремонту Кримського мосту.
Малюк розкрив деталі використання Sea Baby з РСЗВ "Град"
За словами керівника СБУ Василя Малюка, вперше дрон Sea Baby, оснащений реактивними системами залпового вогню «Град», був використаний у грудні 2023 року.
Використання надводних морських бойових дронів — це нова віха в історії морських битв. Але ми пішли набагато далі, і сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння до наших безпілотників. Не будемо розкривати усі деталі, аби не давати ворогу можливості підготуватися. Головне, що ми впроваджуємо кращі військово-технологічні рішення, щодня експериментуємо і вдосконалюємося.
Адже Sea Baby — це багатоцільові платформи, на які спецслужба ставить додаткове озброєння для виконання різних завдань. Серед іншого дрон ефективно виконує дистанційне мінування. І, за словами Голови СБУ, таким чином було вражено вже 4 ворожі кораблі.
За допомогою цих дронів СБУ підірвала Кримський міст і вразила в цілому 11 російських військових кораблів.
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