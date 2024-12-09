Дрони Sea Baby відпрацювали по вертольотах і літаках РФ у Керченській бухті — відео спецоперації

СБУ провела спецоперацію в районі Керченської бухти в ніч із 5 на 6 грудня, під час якої морські дрони Sea Baby вступили в бій з російськими літаками та гелікоптерами.

Як пройшла спецоперація СБУ у Керченській бухті

Як зазначається, російська сторона спробувала перехопити групу дронів за допомогою вертольотів, літаків та патрульних катерів "Раптор".

Російські пілоти вважали себе мисливцями й розраховували на легке полювання, але самі стали здобиччю, оскільки морські дрони відкрили вогонь у відповідь, — йдеться у повідомленні. Поширити

Морські дрони Sea Baby були обладнані крупнокаліберними кулеметами з автоматичним наведенням та автозахопленням цілей за допомогою балістичних програм.

СБУ також оприлюднила перехоплену розмову російських військових, у якій йдеться про втрати на борту вертольотів: є загиблі та поранені. Крім того, вертольоти зазнали значних пошкоджень, через які потребують капітального ремонту.

У ході операції морські дрони також знищили баржу, яку російські окупанти використовували для транспортування військової техніки та обладнання для ремонту Кримського мосту.

Малюк розкрив деталі використання Sea Baby з РСЗВ "Град"

За словами керівника СБУ Василя Малюка, вперше дрон Sea Baby, оснащений реактивними системами залпового вогню «Град», був використаний у грудні 2023 року.

Використання надводних морських бойових дронів — це нова віха в історії морських битв. Але ми пішли набагато далі, і сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння до наших безпілотників. Не будемо розкривати усі деталі, аби не давати ворогу можливості підготуватися. Головне, що ми впроваджуємо кращі військово-технологічні рішення, щодня експериментуємо і вдосконалюємося.

Адже Sea Baby — це багатоцільові платформи, на які спецслужба ставить додаткове озброєння для виконання різних завдань. Серед іншого дрон ефективно виконує дистанційне мінування. І, за словами Голови СБУ, таким чином було вражено вже 4 ворожі кораблі.