Дроны Sea Baby отработали по вертолетам и самолетам РФ в Керченской бухте — видео спецоперации

СБУ провела спецоперацию в районе Керченской бухты в ночь с 5 на 6 декабря, во время которой морские дроны Sea Baby вступили в бой с российскими самолетами и вертолетами.

Как прошла спецоперация СБУ в Керченской бухте

Как отмечается, российская сторона попыталась перехватить группу дронов с помощью вертолетов, самолетов и патрульных катеров "Раптор".

Российские пилоты считали себя охотниками и рассчитывали на легкую охоту, но сами стали добычей, поскольку морские дроны открыли ответный огонь, — говорится в сообщении. Поделиться

Морские дроны Sea Baby были оборудованы крупнокалиберными пулеметами с автоматической наводкой и автозахватом целей с помощью баллистических программ.

СБУ также обнародовала перехваченный разговор российских военных, в котором говорится о потерях на борту вертолетов: есть погибшие и раненые. Кроме того, вертолеты получили значительные повреждения, из-за которых нуждаются в капитальном ремонте.

В ходе операции морские дроны также уничтожили баржу, которую российские оккупанты использовали для транспортировки военной техники и оборудования для ремонта Крымского моста.

Малыш раскрыл детали использования Sea Baby из РСЗО "Град"

По словам руководителя СБУ Василия Малюка, впервые дрон Sea Baby, оснащенный реактивными системами залпового огня «Град», был использован в декабре 2023 года.

Использование надводных морских боевых дронов — это новая веха в истории морских сражений. Но мы пошли намного дальше, и сегодня успешно адаптируем разные виды вооружения к нашим беспилотникам. Не будем раскрывать все детали, чтобы не давать врагу возможности подготовиться. Главное, что мы внедряем лучшие военно-технологические решения, ежедневно экспериментируем и усовершенствуемся.

Ведь Sea Baby — это многоцелевые платформы, на которые спецслужба ставит дополнительное вооружение для выполнения различных задач. Среди прочего дрон эффективно выполняет дистанционное минирование.