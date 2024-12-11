В Британии успешно опробовали лазерное оружие для сбития дронов

Во время российского вторжения в Украину мы видели распространение беспилотников с обеих сторон конфликта, и мы читали в разных СМИ, что украинцы стреляли по ним из АК-47 в воздух. Мы подумали: "Это хорошая задача для робототехники. Трудно попасть в летящее так быстро, но робот может это сделать благодаря современному компьютерному зрению и алгоритмам управления искусственного интеллекта, — отметил соучредитель и генеральный директор ACS Стив Симони.