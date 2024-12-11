В Британии успешно опробовали лазерное оружие для сбития дронов

В Великобритании успешно протестировали высокоэнергетическое лазерное оружие, установленное на бронированной технике. Тестирование новой системы прошло на полигоне в Уэльсе.
Главные тезисы
- В Британии успешно опробовано лазерное оружие для сбивания дронов, интегрированное в бронированную технику. Это важный шаг в развитии оборонного потенциала.
- Лазерная система обладает высокой точностью в ведении огня, что делает ее эффективной защитой от беспилотников.
- Министерство обороны Великобритании выделило экономическую эффективность лазерного оружия, работающего на неограниченном 'боезапасе' энергии.
- Сотрудничество Великобритании с промышленным консорциумом и развитие современных технологий обороны подтверждают лидерство страны в области военных инноваций.
- Новое лазерное оружие может стать важной частью оборонной стратегии, предоставляя высокоточную и экономически эффективную защиту от угроз.
Как в Британии прошло испытание лазерного оружия для сбития дронов
Отмечается, что солдаты 16-й Королевской артиллерии применили мощный инфракрасный лазер, точно уничтожавший беспилотники.
Лазерное оружие интегрировано в бронированную машину Wolfhound и оснащено системами отслеживания, обеспечивающими поражение целей в реальном времени.
Министерство обороны Великобритании подчеркнуло экономическую эффективность этой системы. Лазерное оружие использует энергию как неограниченный "боезапас", что делает ее альтернативой традиционным боеприпасам.
Руководивший испытаниями прапорщик Мэтью Андерсон назвал новую систему важным дополнением к арсеналу британской армии.
Министр обороны Мария Игл подчеркнула, что успешные испытания подтверждают лидерство Великобритании в военных инновациях.
Новейшее лазерное оружие может стать важной частью оборонной стратегии Великобритании, обеспечивая высокоточную и экономически эффективную защиту от угроз.
В США проводят испытания пулеметов по ИИ
Американская компания Allen Control Systems по заказу Пентагона разрабатывает свою автономную систему ведения огня под руководством искусственного интеллекта "Bullfrog".
Этот автономный пулемет под руководством ИИ способен сбивать небольшие БПЛА с помощью собственного "компьютерного зрения".
Впервые реальные боевые испытания новой системы прошли в начале 2024 года в рамках мероприятия.
По словам разработчиков, на создание этой системы их вдохновила развязанная Россией преступная война против Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-