В Британии успешно опробовали лазерное оружие для сбития дронов
Категория
Технологии
Дата публикации

В Британии успешно опробовали лазерное оружие для сбития дронов

Минобороны Британии
В Британии успешно опробовали лазерное оружие для сбития дронов
Читати українською

В Великобритании успешно протестировали высокоэнергетическое лазерное оружие, установленное на бронированной технике. Тестирование новой системы прошло на полигоне в Уэльсе.

Главные тезисы

  • В Британии успешно опробовано лазерное оружие для сбивания дронов, интегрированное в бронированную технику. Это важный шаг в развитии оборонного потенциала.
  • Лазерная система обладает высокой точностью в ведении огня, что делает ее эффективной защитой от беспилотников.
  • Министерство обороны Великобритании выделило экономическую эффективность лазерного оружия, работающего на неограниченном 'боезапасе' энергии.
  • Сотрудничество Великобритании с промышленным консорциумом и развитие современных технологий обороны подтверждают лидерство страны в области военных инноваций.
  • Новое лазерное оружие может стать важной частью оборонной стратегии, предоставляя высокоточную и экономически эффективную защиту от угроз.

Как в Британии прошло испытание лазерного оружия для сбития дронов

Отмечается, что солдаты 16-й Королевской артиллерии применили мощный инфракрасный лазер, точно уничтожавший беспилотники.

Лазерное оружие интегрировано в бронированную машину Wolfhound и оснащено системами отслеживания, обеспечивающими поражение целей в реальном времени.

Бронированная машина Wolfhound (фото — из открытых источников)

Министерство обороны Великобритании подчеркнуло экономическую эффективность этой системы. Лазерное оружие использует энергию как неограниченный "боезапас", что делает ее альтернативой традиционным боеприпасам.

Руководивший испытаниями прапорщик Мэтью Андерсон назвал новую систему важным дополнением к арсеналу британской армии.

Разработка осуществлялась в сотрудничестве с промышленным консорциумом, возглавляемым компанией Raytheon UK в рамках правительственной стратегии усиления национальной безопасности. Проект направлен на подготовку страны к предстоящим вызовам.

Министр обороны Мария Игл подчеркнула, что успешные испытания подтверждают лидерство Великобритании в военных инновациях.

Эта разработка является значимым шагом вперед в развитии оборонного потенциала. Испытания демонстрируют британское инженерное совершенство, отметила она.

Новейшее лазерное оружие может стать важной частью оборонной стратегии Великобритании, обеспечивая высокоточную и экономически эффективную защиту от угроз.

В США проводят испытания пулеметов по ИИ

Американская компания Allen Control Systems по заказу Пентагона разрабатывает свою автономную систему ведения огня под руководством искусственного интеллекта "Bullfrog".

Этот автономный пулемет под руководством ИИ способен сбивать небольшие БПЛА с помощью собственного "компьютерного зрения".

Впервые реальные боевые испытания новой системы прошли в начале 2024 года в рамках мероприятия.

По словам разработчиков, на создание этой системы их вдохновила развязанная Россией преступная война против Украины.

Во время российского вторжения в Украину мы видели распространение беспилотников с обеих сторон конфликта, и мы читали в разных СМИ, что украинцы стреляли по ним из АК-47 в воздух. Мы подумали: "Это хорошая задача для робототехники. Трудно попасть в летящее так быстро, но робот может это сделать благодаря современному компьютерному зрению и алгоритмам управления искусственного интеллекта, — отметил соучредитель и генеральный директор ACS Стив Симони.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны-ракеты "Пекло". Зеленский передал Силам обороны Украины первую партию — видео
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские разработчики создали новый дрон ЭЛЬФ-П. Чем он уникален
Михаил Федоров
дрон ЭЛЬФ-П
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны Sea Baby отработали по вертолетам и самолетам РФ в Керченской бухте — видео спецоперации
СБУ
Дроны Sea Baby отработали по вертолетам и самолетам РФ в Керченской бухте — видео спецоперации

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?