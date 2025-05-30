Италия разработает "лазерный щит" для обороны Европы от ракет и дронов

Италия запустила проект создания европейской лазерной ПВО малой дальности, которая должна стать унифицированным решением по защите от дронов и ракет и усилить оборонные возможности ЕС.

Италия разрабатывает "лазерный щит" Европы

Италия и Испания будут разрабатывать европейскую систему лазерной противовоздушной обороны. Этот проект является одним из 11 новых совместных оборонных инициатив, одобренных странами-членами ЕС в рамках Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO).

Как отметили на сайте PESCO, речь идет о программе "Системы направленной энергии" (DEW), инициированной Италией с участием Испании. Предполагается, что в ее рамках будет создана масштабируемая модульная система оружия направленной энергии, которая предназначена для интеграции на мобильных платформах и должна усилить противовоздушную и противоракетную оборону ЕС малой (SHORAD) и очень малой (VSHORAD) дальностей.

Над боевыми лазерами уже успешно работала итальянская компания. Речь идет о Leonardo, которая была одним из разработчиков DragonFire для Великобритании. Прототипы этой системы уже испытываются с ожидаемым развертыванием в 2027 году.

Важным аспектом здесь остается то, что поскольку Великобритания вышла из Европейского Союза, DragonFire не является "европейским" проектом. Поэтому, несмотря на уже существующие наработки, возникает вопрос работы нового комплекса с требованиями и при финансировании ЕС. Поделиться

Разработка боевых лазеров является одним из сегодняшних трендов в развитии систем противовоздушной обороны.

Также инициатива включает разработку архитектуры командования, управления и связи (C3), которая будет включать оценку угроз, датчики отслеживания и системы автоматического наведения оружия. Главным результатом должна стать система, которая будет оперативно совместима для разных европейских вооруженных сил.

Из описания можно заключить, что Италия продвинула полноценный лазерный зенитный комплекс, который должен стать унифицированным вооружением для европейских стран. Подобное решение позволит усилить общие оперативные возможности и координацию защиты неба ЕС.