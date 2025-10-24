Італія готує новий пакет допомоги для України — що туди ввійде

Італія готує 12-й пакет військової допомоги Україні, в якому основну увагу приділено боєприпасам та ракетам для систем протиповітряної оборони SAMP/T.
Головні тези:
- Італія готує 12-й пакет військової допомоги для України, який орієнтований на постачання боєприпасів та ракет для систем протиповітряної оборони SAMP/T.
- З початку російської агресії в Україні, італійський уряд надіслав вже 11 пакетів допомоги загальною вартістю від 2,5 до 3 млрд євро.
- Планується, що новий пакет допомоги може бути готовий до кінця року, залежно від затвердження у парламенті Італії.
Італія надасть 12-ий пакет допомоги для України
Про це Bloomberg повідомили особи, обізнані у цьому питанні, які говорили на умовах анонімності.
За словами співрозмовників, пакет допомоги може бути готовий вже до кінця року, залежно від процедур у парламенті.
Уряд прем’єр-міністерки Джорджи Мелоні надіслав 11 пакетів допомоги з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну загальною вартістю від 2,5 млрд до 3 млрд євро, сказали спірозмовники, зазначивши, що Італія надіслала до Києва дві батареї SAMP/T. Інші деталі пакетів не розголошують.
Італія також планує приєднається до ініціативи НАТО PURL, спрямованої на закупівлю американської зброї для України коштом європейських коштів. За словами джерел, сума внеску Італії ще не визначена.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-