Італія надала 13 млн євро на відновлення енергетики України

Італія підтримала відновлення української енергетики

У той час, коли атаки на енергетичну інфраструктуру України посилюються, це рішення є важливим кроком у спробах відновити енергетичні системи, пошкоджені конфліктом.

Внесок Італії — один із найбільших з боку однієї країни — допоможе стабілізувати постачання електроенергії мільйонам постраждалих від війни українців у цей важкий час. Поширити

Цим внеском Італія підтверджує свою постійну підтримку стійкості енергетичного сектору України, також з огляду на Конференцію з відновлення України, яка відбудеться в Римі наступного липня.

Зобов’язання Італії зробити внесок до Фонду відбувається у вирішальний момент, оскільки напади на енергетичну інфраструктуру України тривають. Внесок також визнає здатність Фонду швидко забезпечити країну обладнанням, яке вкрай необхідно для відновлення енергопостачання.

Ще до останньої хвилі атак енергетичний сектор України зазнав значної шкоди, що робить міжнародну підтримку ще більш актуальною. Пожертва Італії є знаком глобальної солідарності та підкреслює безсумнівну важливість Фонду у наданні своєчасної та ефективної допомоги енергетичному сектору України.

Україна отримає новий пакет військової допомоги від Італії

Італійський Кабінет міністрів 16 грудня схвалив виділення вже десятого пакета військової допомоги Україні на тлі її боротьби з російською агресією.

Список матеріалів, які будуть надіслані Києву, є конфіденційним, як це було з попередніми пакетами військової допомоги Україні.

Тим часом віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні в понеділок на конференції послів заявив, що «Італія стоїть поруч з Києвом у повному зобов’язанні щодо справедливого миру, який не може бути капітуляцією України». Поширити

Він підкреслив, що нині триває робота над організацією «другої мирної конференції, також за участю Росії, і з такими партнерами, як Китай, Індія та Бразилія».