Италия выделила 13 млн евро на восстановление энергетики Украины

Италия поддержала восстановление украинской энергетики

В то время как атаки на энергетическую инфраструктуру Украины усиливаются, это решение является важным шагом в попытках восстановить энергетические системы, поврежденные конфликтом.

Вклад Италии — один из самых больших со стороны одной страны — поможет стабилизировать поставки электроэнергии миллионам пострадавших от войны украинцев в это тяжелое время. Поделиться

Этим вкладом Италия подтверждает свою постоянную поддержку устойчивости энергетического сектора Украины, а также учитывая Конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в Риме следующего июля.

Обязательство Италии внести вклад в Фонд происходит в решающий момент, поскольку нападения на энергетическую инфраструктуру Украины продолжаются. Вклад также признает способность Фонда быстро обеспечить страну оборудованием, крайне необходимым для восстановления энергоснабжения.

Еще до последней волны атак энергетический сектор Украины нанес значительный ущерб, что делает международную поддержку еще более актуальной. Пожертвование Италии — знак глобальной солидарности и подчеркивает несомненную важность Фонда в оказании своевременной и эффективной помощи энергетическому сектору Украины.

Украина получит новый пакет военной помощи от Италии

Итальянский Кабинет Министров 16 декабря одобрил выделение уже десятого пакета военной помощи Украине на фоне ее борьбы с российской агрессией.

Список материалов, которые будут направлены Киеву, конфиденциален, как это было с предыдущими пакетами военной помощи Украине.

Между тем, вице-премьер-министр и министр иностранных дел Антонио Таяни в понедельник на конференции послов заявил, что «Италия стоит рядом с Киевом в полном обязательстве по справедливому миру, который не может быть капитуляцией Украины». Поделиться

Он подчеркнул, что сейчас идет работа над организацией «второй мирной конференции, также с участием России, и с такими партнерами, как Китай, Индия и Бразилия».