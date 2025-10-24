Италия готовит новый пакет помощи для Украины — что туда войдет

Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, где основное внимание уделено боеприпасам и ракетам для систем противовоздушной обороны SAMP/T.
Италия предоставит 12-й пакет помощи для Украины
Об этом Bloomberg сообщили осведомленные в этом вопросе лица, которые говорили на условиях анонимности.
По словам собеседников, пакет помощи может быть готов уже к концу года в зависимости от процедур в парламенте.
Правительство премьер-министра Джорджи Мелони направило 11 пакетов помощи с момента полномасштабного вторжения России в Украину общей стоимостью от 2,5 млрд до 3 млрд евро, сказали спироговорители, отметив, что Италия направила в Киев две батареи SAMP/T. Остальные детали пакетов не разглашают.
Италия также планирует присоединиться к инициативе НАТО PURL, направленной на закупку американского оружия для Украины за счет европейских средств. По словам источников, сумма взноса Италии еще не определена.
