Италия готовит новый пакет помощи для Украины — что туда войдет
Категория
Мир
Дата публикации

Италия готовит новый пакет помощи для Украины — что туда войдет

Италия
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, где основное внимание уделено боеприпасам и ракетам для систем противовоздушной обороны SAMP/T.

Главные тезисы

  • Италия готовит 12-й пакет военной помощи для Украины, с акцентом на поставку боеприпасов и ракет для систем противовоздушной обороны SAMP/T.
  • С начала российской агрессии Италия направила Украине 11 пакетов помощи на общую сумму от 2,5 до 3 млрд евро.
  • Осведомленные источники сообщают, что новый пакет помощи может быть готов к концу года, после утверждения в парламенте Италии.

Италия предоставит 12-й пакет помощи для Украины

Об этом Bloomberg сообщили осведомленные в этом вопросе лица, которые говорили на условиях анонимности.

По словам собеседников, пакет помощи может быть готов уже к концу года в зависимости от процедур в парламенте.

Правительство премьер-министра Джорджи Мелони направило 11 пакетов помощи с момента полномасштабного вторжения России в Украину общей стоимостью от 2,5 млрд до 3 млрд евро, сказали спироговорители, отметив, что Италия направила в Киев две батареи SAMP/T. Остальные детали пакетов не разглашают.

Источники также сообщили, что правительство обсуждает возможность активации специального пункта (national escape clause), разрешающего дополнительные расходы на оборону.

Италия также планирует присоединиться к инициативе НАТО PURL, направленной на закупку американского оружия для Украины за счет европейских средств. По словам источников, сумма взноса Италии еще не определена.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Италия выделила 13 млн евро на восстановление энергетики Украины
Правительство Италии
Энергетика
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Италия призывает распространить на Украину действие 5 статьи НАТО
Мелони
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Италия разработает "лазерный щит" для обороны Европы от ракет и дронов
щит

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?