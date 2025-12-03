Италия не будет покупать у США оружие для Украины — какая причина
Италия не будет покупать у США оружие для Украины — какая причина

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что участие его страны в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины (PURL) на фоне продолжающихся мирных переговоров будет "преждевременным".

  • Италия отказалась покупать оружие для Украины из-за продолжающихся мирных переговоров, считая, что пока достигается соглашение, необходимость в вооружении отпадает.
  • Неблагоприятное развитие событий может привести к потере поддержки Италии и других стран в отношениях с Украиной.

Италия не желает покупать у США оружие для Украины

Заявление Таяни прозвучало на фоне того, как медиа писали, что правительство Италии может отложить принятие декрета, который позволил бы Риму продлить поставки военной помощи Украине в следующем году.

3 декабря во время общения с журналистами в Брюсселе глава МИД Италии высказался об участии его страны в программе PURL.

По его мнению, на фоне продолжающихся мирных переговоров это будет "преждевременно".

Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не потребуется. Потребуются другие вещи, такие как гарантии безопасности.

Следует отметить, что в конце октября Италия непублично выразила готовность оплатить закупку американского оружия для Украины в рамках PURL.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно заявил, что если мирные переговоры не будут успешными, необходимо оказывать давление на Россию: из-за устойчивого оказания военной помощи Украины и введения антироссийских санкций.

