Италия не будет покупать у США оружие для Украины — какая причина

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что участие его страны в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины (PURL) на фоне продолжающихся мирных переговоров будет "преждевременным".

Италия не желает покупать у США оружие для Украины

Заявление Таяни прозвучало на фоне того, как медиа писали, что правительство Италии может отложить принятие декрета, который позволил бы Риму продлить поставки военной помощи Украине в следующем году.

3 декабря во время общения с журналистами в Брюсселе глава МИД Италии высказался об участии его страны в программе PURL.

По его мнению, на фоне продолжающихся мирных переговоров это будет "преждевременно".

Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не потребуется. Потребуются другие вещи, такие как гарантии безопасности. Поделиться

Следует отметить, что в конце октября Италия непублично выразила готовность оплатить закупку американского оружия для Украины в рамках PURL.