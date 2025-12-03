Италия не будет покупать у США оружие для Украины — какая причина

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что участие его страны в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины (PURL) на фоне продолжающихся мирных переговоров будет "преждевременным".
Главные тезисы
- Италия отказалась покупать оружие для Украины из-за продолжающихся мирных переговоров, считая, что пока достигается соглашение, необходимость в вооружении отпадает.
- Неблагоприятное развитие событий может привести к потере поддержки Италии и других стран в отношениях с Украиной.
Италия не желает покупать у США оружие для Украины
Заявление Таяни прозвучало на фоне того, как медиа писали, что правительство Италии может отложить принятие декрета, который позволил бы Риму продлить поставки военной помощи Украине в следующем году.
3 декабря во время общения с журналистами в Брюсселе глава МИД Италии высказался об участии его страны в программе PURL.
По его мнению, на фоне продолжающихся мирных переговоров это будет "преждевременно".
Следует отметить, что в конце октября Италия непублично выразила готовность оплатить закупку американского оружия для Украины в рамках PURL.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно заявил, что если мирные переговоры не будут успешными, необходимо оказывать давление на Россию: из-за устойчивого оказания военной помощи Украины и введения антироссийских санкций.
