У Путина раскрыли одну из главных тем "мирных переговоров"

2 декабря в рамках встречи команды российского диктатора Владимира Путина с посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером обсуждался вопрос членства Украины в НАТО.
Главные тезисы
- Путин боится окончательно упустить шанс на оккупацию всей Украины.
- Альянс требует нерушимости принятых ранее решений блока по поводу перспектив его расширения.
Путина до сих пор беспокоит вопрос вступления Украины в НАТО
С комментарием выступил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.
Он не захотел раскрывать никаких подробностей нового раунда переговоров, однако ясно дал понять, что этот вопрос действительно обсуждали на встрече в Кремле.
По его словам, команды Путина и Трампа договорились не давать конкретные комментарии о сути дискуссий американской и российской делегаций.
Что также важно понимать, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на фоне "мирных переговоров" настаивает на нерушимости принятых ранее решений НАТО по перспективам вступления Украины в него.
Как удалось узнать CNN, во время переговоров во Флориде, украинская и американская делегации обсуждали "креативный" путь оформления невступления Украины в НАТО.
