У Путина раскрыли одну из главных тем "мирных переговоров"
Категория
Политика
Дата публикации

Путина до сих пор беспокоит вопрос вступления Украины в НАТО
Источник:  online.ua

2 декабря в рамках встречи команды российского диктатора Владимира Путина с посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером обсуждался вопрос членства Украины в НАТО.

Главные тезисы

  • Путин боится окончательно упустить шанс на оккупацию всей Украины.
  • Альянс требует нерушимости принятых ранее решений блока по поводу перспектив его расширения.

С комментарием выступил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Он не захотел раскрывать никаких подробностей нового раунда переговоров, однако ясно дал понять, что этот вопрос действительно обсуждали на встрече в Кремле.

Это — один из ключевых вопросов, он обсуждался, — подчеркнул Ушаков.

По его словам, команды Путина и Трампа договорились не давать конкретные комментарии о сути дискуссий американской и российской делегаций.

Что также важно понимать, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на фоне "мирных переговоров" настаивает на нерушимости принятых ранее решений НАТО по перспективам вступления Украины в него.

Как удалось узнать CNN, во время переговоров во Флориде, украинская и американская делегации обсуждали "креативный" путь оформления невступления Украины в НАТО.

Последняя социология свидетельствует о том, что украинцы теряют доверие к НАТО и считают лучшей гарантией безопасности собственное ядерное оружие.

