Зеленский пообещал кадровую перезагрузку в энергетической сфере Украины — что это означает

3 декабря будут прекращены полномочия существенной части состава наблюдательных советов государственных энергокомпаний. Речь идет о Центрэнерго, Операторе ГТС, Операторе рынка, Украинских распределительных сетях, Энергетической компании Украины.
Зеленский провел разговор с премьер-министром Юлией Свириденко о кадровой перезагрузке в энергетическом секторе.
Глава государства сообщил, что уже сегодня будут прекращены полномочия значительной части состава наблюдательных советов ключевых энергетических предприятий — "Центрэнерго", "Оператора ГТС", "Оператора рынка", "Украинских распределительных сетей" и "Энергетической компании Украины".
Также Зеленский поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю провести срочное обновление наблюдательных советов в сфере обороны.
Кроме того, президент поручил Свириденко регулярно информировать международных партнеров Украины о шагах правительства, направленных на усиление доверия к Украине и ее институтам.
Он поблагодарил всех, кто поддерживает реформы и способствует их реализации.
Напомним, в ноябре Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" после коррупционного скандала.
