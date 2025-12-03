Зеленский пообещал кадровую перезагрузку в энергетической сфере Украины — что это означает

3 декабря будут прекращены полномочия существенной части состава наблюдательных советов государственных энергокомпаний. Речь идет о Центрэнерго, Операторе ГТС, Операторе рынка, Украинских распределительных сетях, Энергетической компании Украины.

Зеленский заявил о кадровой перезагрузке в энергетической сфере

Зеленский провел разговор с премьер-министром Юлией Свириденко о кадровой перезагрузке в энергетическом секторе.

По его словам, темп трансформации достаточно высок и должен обеспечить полную прозрачность управления в государственных компаниях.

Глава государства сообщил, что уже сегодня будут прекращены полномочия значительной части состава наблюдательных советов ключевых энергетических предприятий — "Центрэнерго", "Оператора ГТС", "Оператора рынка", "Украинских распределительных сетей" и "Энергетической компании Украины".

Новые члены наблюдательных советов должны быть назначены уже в декабре в соответствии с четкой, справедливой процедурой. Владимир Зеленский Президент Украины

Также Зеленский поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю провести срочное обновление наблюдательных советов в сфере обороны.

По его словам, именно эти органы обеспечивают управление и контроль внутренних процессов компаний, а их эффективность должна гарантироваться на 100%.

Кроме того, президент поручил Свириденко регулярно информировать международных партнеров Украины о шагах правительства, направленных на усиление доверия к Украине и ее институтам.

Он поблагодарил всех, кто поддерживает реформы и способствует их реализации.

Напомним, в ноябре Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" после коррупционного скандала.