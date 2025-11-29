"Время пришло". Зеленский приказал изменить план обороны Украины

29 ноября украинский лидер Владимир Зеленский заслушал доклад Министра обороны Дениса Шмыгаля и раскрыл несколько главных элементов. В первую очередь речь идет об изменении плана обороны.
Главные тезисы
- События на поле боя указывают, что Украина должна обновить свои приоритеты.
- На финансирование Линии дронов дополнительно направили 8 млрд. грн.
Зеленский объявил свое новое решение
Глава государства и министр обороны уже пришли к согласию, что команда Минобороны разработает детальные предложения для изменений и представит Кабинету Министров Украины на утверждение.
Кроме того, указано, что Денис Шмигаль доложил Владимиру Зеленскому о командировках в Николаевскую и Херсонскую области, а также о мерах защиты.
В центре внимания находились вопросы защиты критической инфраструктуры, направления соответствующих ресурсов.
Кроме того, он подтвердил, что на финансирование линии дронов были дополнительно выделены еще 8 млрд грн.
