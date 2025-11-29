"Время пришло". Зеленский приказал изменить план обороны Украины
Категория
Украина
Дата публикации

"Время пришло". Зеленский приказал изменить план обороны Украины

Владимир Зеленский
Зеленский объявил свое новое решение
Read in English
Читати українською

29 ноября украинский лидер Владимир Зеленский заслушал доклад Министра обороны Дениса Шмыгаля и раскрыл несколько главных элементов. В первую очередь речь идет об изменении плана обороны.

Главные тезисы

  • События на поле боя указывают, что Украина должна обновить свои приоритеты.
  • На финансирование Линии дронов дополнительно направили 8 млрд. грн.

Зеленский объявил свое новое решение

Уже пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности, план обороны нашего государства. Ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства и министр обороны уже пришли к согласию, что команда Минобороны разработает детальные предложения для изменений и представит Кабинету Министров Украины на утверждение.

Кроме того, указано, что Денис Шмигаль доложил Владимиру Зеленскому о командировках в Николаевскую и Херсонскую области, а также о мерах защиты.

В центре внимания находились вопросы защиты критической инфраструктуры, направления соответствующих ресурсов.

Важно, что правительство и Министерство обороны Украины полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку, в частности, дронов для боевых бригад, и вчера профинансировали очередной ежемесячный транш субвенции для боевых бригад в размере 4,3 млрд грн, — сообщил Зеленский.

Кроме того, он подтвердил, что на финансирование линии дронов были дополнительно выделены еще 8 млрд грн.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ и ВМС устроили подрыв подсанкционных танкеров РФ — видео
Sea Baby начали атаковать российские танкеры
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мирный план" США разоблачил главную цель Путина в Украине
Путин не хочет останавливать войну
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ завершили операцию на Добропольском направлении — какие результаты
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?