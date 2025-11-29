"Время пришло". Зеленский приказал изменить план обороны Украины

29 ноября украинский лидер Владимир Зеленский заслушал доклад Министра обороны Дениса Шмыгаля и раскрыл несколько главных элементов. В первую очередь речь идет об изменении плана обороны.

Зеленский объявил свое новое решение

Уже пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности, план обороны нашего государства. Ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства и министр обороны уже пришли к согласию, что команда Минобороны разработает детальные предложения для изменений и представит Кабинету Министров Украины на утверждение.

Кроме того, указано, что Денис Шмигаль доложил Владимиру Зеленскому о командировках в Николаевскую и Херсонскую области, а также о мерах защиты.

В центре внимания находились вопросы защиты критической инфраструктуры, направления соответствующих ресурсов.

Важно, что правительство и Министерство обороны Украины полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку, в частности, дронов для боевых бригад, и вчера профинансировали очередной ежемесячный транш субвенции для боевых бригад в размере 4,3 млрд грн, — сообщил Зеленский. Поделиться

Кроме того, он подтвердил, что на финансирование линии дронов были дополнительно выделены еще 8 млрд грн.