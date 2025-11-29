ВСУ завершили операцию на Добропольском направлении — какие результаты
ВСУ завершили операцию на Добропольском направлении — какие результаты

ВСУ
Источник:  Укринформ

Силы обороны Украины завершили операцию на Добропольском направлении, что позволило стабилизировать ситуацию вокруг Покровска и сдержать планы врага по дальнейшему продвижению.

Главные тезисы

  • Военные ВСУ завершили операцию на Добропольском направлении, предотвратив наступление врага в сторону Барвенкового.
  • Командующий ДШВ подтвердил успешное содержание Покровска и информировал о попытках врага атаковать Доброполье с востока и юга.
  • Стабилизация ситуации вокруг Покровска после завершения операции способствовала удержанию города украинскими подразделениями.

Добропольская операция завершена, Покровск содержится — ДШВ

Об этом в телеэфире заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол.

По состоянию на сейчас, мы закончили свою операцию на Добропольском направлении. Я считаю, что это было высшим руководством, принято правильное решение.

По его словам, обострение ситуации началось с Покровска, а планы врага предполагали наступление из Добропольского направления в сторону Барвенкового.

Проблема началась в Покровске, и она обострялась. Также планы противника были из Добропольского направления выйти на Барвенково и полностью отрезать всю Донецкую область. Сейчас у них уже аппетиты немного спали.

Он сообщил, что враг пытается атаковать Доброполье силами морской пехоты с востока и подразделениями 76-й дивизии с юга. Тем не менее, украинские подразделения продолжают удерживать Покровск.

Покровск держится… В Покровске есть наши подразделения, определенные районы уже под нами. Я думаю, что противник не будет рапортовать, что он точно его взял, и это будет еще не скоро.

Апостол подчеркнул, что бои в условиях города значительно усложнят российское наступление, как это произошло в Торецке и Временном Яру.

Он будет вынужден ввязаться в бои в Покровске, а это аналогия того самого Торецкого… Времен Яр еще до сих пор держится, так им будет это тяжело.

Он также проинформировал о возможном обострении обстановки из-за активности 76-й дивизии, "имеющей свои действия и планы".

