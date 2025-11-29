ВСУ завершили операцию на Добропольском направлении — какие результаты

Силы обороны Украины завершили операцию на Добропольском направлении, что позволило стабилизировать ситуацию вокруг Покровска и сдержать планы врага по дальнейшему продвижению.
Главные тезисы
- Военные ВСУ завершили операцию на Добропольском направлении, предотвратив наступление врага в сторону Барвенкового.
- Командующий ДШВ подтвердил успешное содержание Покровска и информировал о попытках врага атаковать Доброполье с востока и юга.
- Стабилизация ситуации вокруг Покровска после завершения операции способствовала удержанию города украинскими подразделениями.
Добропольская операция завершена, Покровск содержится — ДШВ
Об этом в телеэфире заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол.
По его словам, обострение ситуации началось с Покровска, а планы врага предполагали наступление из Добропольского направления в сторону Барвенкового.
Проблема началась в Покровске, и она обострялась. Также планы противника были из Добропольского направления выйти на Барвенково и полностью отрезать всю Донецкую область. Сейчас у них уже аппетиты немного спали.
Он сообщил, что враг пытается атаковать Доброполье силами морской пехоты с востока и подразделениями 76-й дивизии с юга. Тем не менее, украинские подразделения продолжают удерживать Покровск.
Покровск держится… В Покровске есть наши подразделения, определенные районы уже под нами. Я думаю, что противник не будет рапортовать, что он точно его взял, и это будет еще не скоро.
Апостол подчеркнул, что бои в условиях города значительно усложнят российское наступление, как это произошло в Торецке и Временном Яру.
Он также проинформировал о возможном обострении обстановки из-за активности 76-й дивизии, "имеющей свои действия и планы".
