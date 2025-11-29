ЗСУ завершили операцію на Добропільському напрямку — які результати
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ завершили операцію на Добропільському напрямку — які результати

ЗСУ
Read in English
Джерело:  Укрінформ

Сили оборони України завершили операцію на Добропільському напрямку, що дало змогу стабілізувати ситуацію навколо Покровська та стримати плани ворога щодо подальшого просування.

Головні тези:

  • ЗСУ завершили операцію на Добропільському напрямку, що сприяло стабілізації ситуації біля Покровська та запобігло подальшому наступу ворога.
  • Командувач ДШВ ЗСУ підтвердив успішне утримання Покровська та інформував про спроби ворога атакувати Добропілля з різних напрямків.

Добропільська операція завершена, Покровськ утримується — ДШВ

Про це в телеефірі заявив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол.

Станом на зараз, попередньо ми закінчили свою операцію на Добропільському напрямку. Я вважаю, що це було вищим керівництвом прийнято правильне рішення.

За його словами, загострення ситуації почалося з Покровська, а плани ворога передбачали наступ із Добропільського напрямку в бік Барвінкового.

Проблема почалася у Покровську, і вона загострювалась. Також плани противника були з Добропільського напрямку вийти на Барвінкове і відрізати повністю всю Донецьку область. Зараз у них уже апетити трохи спали.

Він повідомив, що ворог наразі намагається атакувати Добропілля силами морської піхоти зі сходу та підрозділами 76-ї дивізії з півдня. Попри це, українські підрозділи продовжують утримувати Покровськ.

Покровськ тримається… У Покровську є наші підрозділи, певні райони є вже під нами. Я думаю, що противник не буде рапортувати, що він точно його взяв, і це буде ще не скоро.

Апостол підкреслив, що бої в умовах міста значно ускладнять російський наступ, як це сталося у Торецьку та Часовому Яру.

Він буде вимушений вв’язатися у бої в Покровську, а це аналогія того самого Торецька… Часів Яр ще до цього часу тримається, то їм буде це важко.

Він також поінформував про можливе загострення обстановки через активність 76-ї дивізії, яка "має свої дії та плани".

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни відсікли "клешні" росіян біля Добропілля
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони України провели зачистку Панківки під Добропіллям від окупантів РФ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський розкрив деталі контрнаступальної операції ЗСУ під Добропіллям
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?