ЗСУ завершили операцію на Добропільському напрямку — які результати

Сили оборони України завершили операцію на Добропільському напрямку, що дало змогу стабілізувати ситуацію навколо Покровська та стримати плани ворога щодо подальшого просування.

Добропільська операція завершена, Покровськ утримується — ДШВ

Про це в телеефірі заявив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол.

Станом на зараз, попередньо ми закінчили свою операцію на Добропільському напрямку. Я вважаю, що це було вищим керівництвом прийнято правильне рішення.

За його словами, загострення ситуації почалося з Покровська, а плани ворога передбачали наступ із Добропільського напрямку в бік Барвінкового.

Проблема почалася у Покровську, і вона загострювалась. Також плани противника були з Добропільського напрямку вийти на Барвінкове і відрізати повністю всю Донецьку область. Зараз у них уже апетити трохи спали.

Він повідомив, що ворог наразі намагається атакувати Добропілля силами морської піхоти зі сходу та підрозділами 76-ї дивізії з півдня. Попри це, українські підрозділи продовжують утримувати Покровськ.

Покровськ тримається… У Покровську є наші підрозділи, певні райони є вже під нами. Я думаю, що противник не буде рапортувати, що він точно його взяв, і це буде ще не скоро.

Апостол підкреслив, що бої в умовах міста значно ускладнять російський наступ, як це сталося у Торецьку та Часовому Яру.

Він буде вимушений вв'язатися у бої в Покровську, а це аналогія того самого Торецька… Часів Яр ще до цього часу тримається, то їм буде це важко.

Він також поінформував про можливе загострення обстановки через активність 76-ї дивізії, яка "має свої дії та плани".