ЗСУ завершили операцію на Добропільському напрямку — які результати

Сили оборони України завершили операцію на Добропільському напрямку, що дало змогу стабілізувати ситуацію навколо Покровська та стримати плани ворога щодо подальшого просування.
Головні тези:
- ЗСУ завершили операцію на Добропільському напрямку, що сприяло стабілізації ситуації біля Покровська та запобігло подальшому наступу ворога.
- Командувач ДШВ ЗСУ підтвердив успішне утримання Покровська та інформував про спроби ворога атакувати Добропілля з різних напрямків.
Добропільська операція завершена, Покровськ утримується — ДШВ
Про це в телеефірі заявив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол.
За його словами, загострення ситуації почалося з Покровська, а плани ворога передбачали наступ із Добропільського напрямку в бік Барвінкового.
Проблема почалася у Покровську, і вона загострювалась. Також плани противника були з Добропільського напрямку вийти на Барвінкове і відрізати повністю всю Донецьку область. Зараз у них уже апетити трохи спали.
Він повідомив, що ворог наразі намагається атакувати Добропілля силами морської піхоти зі сходу та підрозділами 76-ї дивізії з півдня. Попри це, українські підрозділи продовжують утримувати Покровськ.
Покровськ тримається… У Покровську є наші підрозділи, певні райони є вже під нами. Я думаю, що противник не буде рапортувати, що він точно його взяв, і це буде ще не скоро.
Апостол підкреслив, що бої в умовах міста значно ускладнять російський наступ, як це сталося у Торецьку та Часовому Яру.
Він також поінформував про можливе загострення обстановки через активність 76-ї дивізії, яка "має свої дії та плани".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-