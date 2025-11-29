"Уже час". Зеленський наказав змінити план оборони України

29 листопада український лідер Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Дениса Шмигаля та розкрив кілька головних елементів. Насамперед йдеться про зміну плану оборони.

Зеленський оголосив своє нове рішення

Уже час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави. Хід бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави та міністр оборони вже дійшли згоди, що команда Міноборони розробить детальні пропозиції для змін і представить Кабінету Міністрів України на затвердження.

Окрім того, вказано, що Денис Шмигаль доповів Володимиру Зеленському щодо відряджень у Миколаївську та Херсонську області, а також стосовно заходів захисту.

У центрі уваги були питання захисту критичної інфраструктури, спрямування відповідних ресурсів.

Важливо, що уряд і Міністерство оборони України повністю забезпечують необхідне фінансування на закупівлю зокрема дронів для бойових бригад, і вчора профінансували черговий щомісячний транш субвенції для бойових бригад у сумі 4,3 млрд грн, — повідомив Зеленський.

Окрім того, він підтвердив, що на фінансування Лінії дронів були додатково виділені ще 8 млрд грн.