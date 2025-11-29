"Уже час". Зеленський наказав змінити план оборони України

29 листопада український лідер Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Дениса Шмигаля та розкрив кілька головних елементів. Насамперед йдеться про зміну плану оборони.
Головні тези:
- Події на полі бою вказують на те, що Україна повинна оновити свої пріоритети.
- На фінансування Лінії дронів додатково спрямували 8 млрд грн.
Зеленський оголосив своє нове рішення
Глава держави та міністр оборони вже дійшли згоди, що команда Міноборони розробить детальні пропозиції для змін і представить Кабінету Міністрів України на затвердження.
Окрім того, вказано, що Денис Шмигаль доповів Володимиру Зеленському щодо відряджень у Миколаївську та Херсонську області, а також стосовно заходів захисту.
У центрі уваги були питання захисту критичної інфраструктури, спрямування відповідних ресурсів.
Окрім того, він підтвердив, що на фінансування Лінії дронів були додатково виділені ще 8 млрд грн.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-