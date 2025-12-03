Зеленський пообіцяв кадрове перезавантаження в енергетичній сфері України — що це означає
Головні тези:

Володимир Зеленський
Зеленський

3 грудня будуть припинені повноваження суттєвої частини складу наглядових рад державних енергокомпаній. Йдеться про Центренерго, Оператор ГТС, Оператор ринку, Українські розподільні мережі, Енергетична компанія України.

Головні тези:

  • Зеленський проводить кадрове перезавантаження в енергетичній сфері, що передбачає відставку частини складу наглядових рад державних компаній.
  • Темп трансформації є високим та має забезпечити повну прозорість управління у державних енергетичних підприємствах.
  • Нові члени наглядових рад мають бути призначені вже у грудні за чіткою та справедливою процедурою.

Зеленський заявив про кадрове перезавантаження в енергетичній сфері

Зеленський провів розмову з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко щодо кадрового перезавантаження в енергетичному секторі.

За його словами, темп трансформації є достатньо високим і має забезпечити повну прозорість управління у державних компаніях.

Глава держави повідомив, що вже сьогодні буде припинено повноваження значної частини складу наглядових рад ключових енергетичних підприємств — "Центренерго", "Оператора ГТС", "Оператора ринку", "Українських розподільних мереж" та "Енергетичної компанії України".

Нові члени наглядових рад мають бути призначені вже у грудні відповідно до чіткої, справедливої процедури.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент Украни

Також Зеленський доручив міністру оборони України Денису Шмигалю провести термінове оновлення наглядових рад у сфері оборони.

За його словами, саме ці органи забезпечують управління та контроль внутрішніх процесів компаній, а їхня ефективність має бути гарантована на 100%.

Крім того, президент доручив Свириденко регулярно інформувати міжнародних партнерів України про кроки уряду, спрямовані на посилення довіри до України та її інституцій.

Він подякував усім, хто підтримує реформи та сприяє їхній реалізації.

Нагадаємо, у листопаді Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом" після корупційного скандалу.

