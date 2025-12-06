Україна та США розкрили подробиці мирних перемовин

Очільник української делегації Рустем Умєров та спецпредставник президента США Стівен Віткофф повідомили про деталі переговорів щодо узгодження "мирного плану", який повинен покласти край загарбницькій війні РФ проти України.
Головні тези:
- У центрі уваги — просування реалістичного та дієвого шляху досягнення тривалого та справедливого миру в Україні.
- Віткофф заявив, що українська та американська сторони "знову зберуться, щоб продовжити переговори".
Умєров і Віткофф розкрили деталі переговорів
За словами секретаря РНБО, новий раунд переговорів тривав протягом останіх двох днів.
На цьому етапі мирного процесу були залучені:
спеціальний посланник Трампа з питань миру Стівен Віткофф,
зять президента США Джаред Кушнер,
секретар РНБО Рустем Умєров,
начальник Генерального штабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов.
У центрі уваги сторін цього разу було просування реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру в Україні.
5 грудня відбулась уже 6 зустріч сторін за останні два тижні.
Окрім того, наголошується, що українська та американська делегації обговорили результати нещодавньої зустрічі команди Трампа з Росією, а також конкретні рішення для завершення війни.
З заявою з цього приводу виступив сам Віткофф:
