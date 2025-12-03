"Хоче розпочати війну". Британія відреагувала на нові погрози Путіна

Російському диктатору Володимиру Путіну примарилося, що Європа “хоче розпочати війну з нами (Росією - ред.)”. Диктатор також пригрозив, що країна-агресорка, мовляв, готова до цього. Однак ці гучні заяви не надто злякали Велику Британію.
Головні тези:
- Міністр охорони здоров'я Британії наголосив, що заяви Путіна – це лише старе брязкання зброєю.
- Лондон готується до найгіршого сценарію.
Британія не боїться погроз Путіна
На погрози російського диктатора одним з перших відповів міністр охорони здоров'я Британії Вес Стрітінг .
За його словами, заяви Путіна жодним чином не дивують британську владу, адже вони залишаються "тим самим старим брязканням зброєю".
У міністра також поцікавилися, чи готова Британія до війни з Росією.
Він також чітко дав зрозуміти, що попри постійну браваду з боку диктатора, Британія ставиться серйозно до загрози з боку Росії.
