"Хоче розпочати війну". Британія відреагувала на нові погрози Путіна

Я думаю, ми повинні сприймати це як те, чим це є насправді, а саме як старі погрози, які ми вже чули від президента Путіна… Іронія того, що президент Путін говорить про войовничість європейських лідерів, була б смішною, якби те, що він робить в Україні, не було таким серйозним, — наголосив Вес Стрітінг.