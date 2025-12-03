"Хоче розпочати війну". Британія відреагувала на нові погрози Путіна
"Хоче розпочати війну". Британія відреагувала на нові погрози Путіна

Путін
Джерело:  Sky News

Російському диктатору Володимиру Путіну примарилося, що Європа “хоче розпочати війну з нами (Росією - ред.)”. Диктатор також пригрозив, що країна-агресорка, мовляв, готова до цього. Однак ці гучні заяви не надто злякали Велику Британію.

Головні тези:

  • Міністр охорони здоров'я Британії наголосив, що заяви Путіна – це лише старе брязкання зброєю.
  • Лондон готується до найгіршого сценарію.

Британія не боїться погроз Путіна

На погрози російського диктатора одним з перших відповів міністр охорони здоров'я Британії Вес Стрітінг .

За його словами, заяви Путіна жодним чином не дивують британську владу, адже вони залишаються "тим самим старим брязканням зброєю".

У міністра також поцікавилися, чи готова Британія до війни з Росією.

Я думаю, ми повинні сприймати це як те, чим це є насправді, а саме як старі погрози, які ми вже чули від президента Путіна… Іронія того, що президент Путін говорить про войовничість європейських лідерів, була б смішною, якби те, що він робить в Україні, не було таким серйозним, — наголосив Вес Стрітінг.

Він також чітко дав зрозуміти, що попри постійну браваду з боку диктатора, Британія ставиться серйозно до загрози з боку Росії.

Лейбористська партія успадкувала наші збройні сили в такому стані, який ми б воліли не отримувати, але уряд надає пріоритет інвестиціям в оборону, — заявив Стрітінг.

