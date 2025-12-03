"Хочет начать войну". Британия отреагировала на новые угрозы Путина

Российскому диктатору Владимиру Путину привиделось, что Европа “хочет начать войну с нами (Россией – ред.)”. Диктатор также пригрозил, что страна-агрессорка, мол, готова к этому. Однако эти громкие заявления не слишком испугали Великобританию.
Главные тезисы
- Министр здравоохранения Британии подчеркнул, что заявления Путина – это всего лишь старое бряцание оружием.
- При этом Лондон готовится к худшему сценарию.
Британия не боится угроз Путина
На угрозы российского диктатора одним из первых ответил министр здравоохранения Британии Вес Стритинг.
По его словам, заявления Путина никоим образом не удивляют британские власти, ведь они остаются "тем самым старым бряцанием оружием".
У министра также поинтересовались, готова ли Британия к войне с Россией.
Он также четко дал понять, что, несмотря на постоянную браваду со стороны диктатора, Британия относится серьезно к угрозе со стороны России.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-