"Хочет начать войну". Британия отреагировала на новые угрозы Путина

Я думаю, мы должны воспринимать это как то, чем это действительно есть, а именно как старые угрозы, которые мы уже слышали от президента Путина… Ирония того, что президент Путин говорит о воинственности европейских лидеров, была бы смешной, если бы то, что он делает в Украине, не было таким серьезным, — подчеркнул Вес Стритинг.