"Хочет начать войну". Британия отреагировала на новые угрозы Путина
Категория
Политика
Дата публикации

"Хочет начать войну". Британия отреагировала на новые угрозы Путина

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  Sky News

Российскому диктатору Владимиру Путину привиделось, что Европа “хочет начать войну с нами (Россией – ред.)”. Диктатор также пригрозил, что страна-агрессорка, мол, готова к этому. Однако эти громкие заявления не слишком испугали Великобританию.

Главные тезисы

  • Министр здравоохранения Британии подчеркнул, что заявления Путина – это всего лишь старое бряцание оружием.
  • При этом Лондон готовится к худшему сценарию.

Британия не боится угроз Путина

На угрозы российского диктатора одним из первых ответил министр здравоохранения Британии Вес Стритинг.

По его словам, заявления Путина никоим образом не удивляют британские власти, ведь они остаются "тем самым старым бряцанием оружием".

У министра также поинтересовались, готова ли Британия к войне с Россией.

Я думаю, мы должны воспринимать это как то, чем это действительно есть, а именно как старые угрозы, которые мы уже слышали от президента Путина… Ирония того, что президент Путин говорит о воинственности европейских лидеров, была бы смешной, если бы то, что он делает в Украине, не было таким серьезным, — подчеркнул Вес Стритинг.

Он также четко дал понять, что, несмотря на постоянную браваду со стороны диктатора, Британия относится серьезно к угрозе со стороны России.

Лейбористская партия унаследовала наши вооруженные силы в таком состоянии, которое мы хотели бы не получать, но правительство предоставляет приоритет инвестициям в оборону, — заявил Стритинг.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин отбросил мирный план США и Украины
Путин четко дал понять, что собирается продолжать войну
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС определил дату тотального отказа от российского газа
Совет Европы
ЕС планирует полностью отказаться от российского газа
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Норвегия объявила важное решение для усиления ВСУ
Норвегия решила увеличить помощь для Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?