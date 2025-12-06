Трамп перебросил "Ядерного снифера" к побережью РФ — что происходит

Президент США Дональд Трамп приказал перебросить в Японию специализированный боинг WC-135R Constant Phoenix. Его также очень часто называют "Nuke Sniffer" ("Ядерный снифер"). Главная задача этого самолета – выявление радиоактивных частиц и фиксация ядерной деятельности.

Что известно о миссии WC-135R Constant Phoenix

Согласно данным журналистов, 4 декабря он был замечен во время полета у тихоокеанского побережья России.

Что важно понимать, это происходило на курсе, где регулярно мониторят потенциальные ядерные испытания.

"Ядерный снифер" занимается сбором твердых и газообразных выбросов для контроля за соблюдением Договора об ограниченном запрете ядерных испытаний.

Boeing WC-135 Constant Phoenix (Фото: wikipedia.org)

Кроме того, указано, что самолет временно базируется в Японии, а его развертывание состоялось в ноябре 2025 года.

Журналисты обращают внимание на то, что Трамп принял решение о перебрасывании WC-135R Constant Phoenix ближе к территории России, когда диктатор Владимир Путин приказал оценить готовность России к возможным полномасштабным ядерным испытаниям.