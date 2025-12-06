Трамп перекинув "Ядерного сніфера" до узбережжя РФ — що відбувається
Категорія
Світ
Дата публікації

Трамп перекинув "Ядерного сніфера" до узбережжя РФ — що відбувається

Трамп

Президент США Дональд Трамп наказав перекинули до Японії спеціалізований літак WC-135R Constant Phoenix. Його також дуже часто називають "Nuke Sniffer" ("Ядерний сніфер"). Головне завдання цього літака — виявлення радіоактивних частинок і фіксація ядерної діяльності. 

Головні тези:

  • Рішення Трампа стало реакцією на новий неочікуваний наказ Путіна.
  •  Наразі американський боїнг тимчасово базується в Японії.

Що відомо про місію WC-135R Constant Phoenix

Згідно з даними журналістів, 4 грудня його помітили під час польоту біля тихоокеанського узбережжя Росії.

Що важливо розуміти, це відбувалося на курсі, де регулярно моніторять потенційні ядерні випробування.

"Ядерний сніфер" займається збором твердих та газоподібних викидів для контролю дотримання Договору про обмежену заборону ядерних випробувань.

Boeing WC-135 Constant Phoenix (Фото: wikipedia.org)

Окрім того, наголошується, що літак тимчасово базується в Японії, а його розгортання відбулося у листопаді 2025 року.

Журналіст звертають увагу на те, що Трамп ухвалив рішення щодо перекидання WC-135R Constant Phoenix ближче до території Росії, коли диктатор Володимир Путін наказав оцінити готовність Росії до можливих повномасштабних ядерних випробувань.

Обидві держави формально залишаються сторонами двох угод — Договору 1963 року про заборону атмосферних і підводних випробувань та Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року. Але дедалі частіші сигнали з Москви і Вашингтона свідчать про ослаблення режиму контролю над ядерними вибухами.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Таємниця Вашингтона". Що відомо про розкол у команді Трампа
Піт Гегсет
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп ухвалив нове доленосне рішення щодо України
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Мерц поставив Трампа на місце після цинічної вимоги щодо України
Мерц

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?