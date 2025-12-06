Трамп перекинув "Ядерного сніфера" до узбережжя РФ — що відбувається

Президент США Дональд Трамп наказав перекинули до Японії спеціалізований літак WC-135R Constant Phoenix. Його також дуже часто називають "Nuke Sniffer" ("Ядерний сніфер"). Головне завдання цього літака — виявлення радіоактивних частинок і фіксація ядерної діяльності.
Головні тези:
- Рішення Трампа стало реакцією на новий неочікуваний наказ Путіна.
- Наразі американський боїнг тимчасово базується в Японії.
Що відомо про місію WC-135R Constant Phoenix
Згідно з даними журналістів, 4 грудня його помітили під час польоту біля тихоокеанського узбережжя Росії.
Що важливо розуміти, це відбувалося на курсі, де регулярно моніторять потенційні ядерні випробування.
"Ядерний сніфер" займається збором твердих та газоподібних викидів для контролю дотримання Договору про обмежену заборону ядерних випробувань.
Окрім того, наголошується, що літак тимчасово базується в Японії, а його розгортання відбулося у листопаді 2025 року.
Журналіст звертають увагу на те, що Трамп ухвалив рішення щодо перекидання WC-135R Constant Phoenix ближче до території Росії, коли диктатор Володимир Путін наказав оцінити готовність Росії до можливих повномасштабних ядерних випробувань.
