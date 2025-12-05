Трамп ухвалив нове доленосне рішення щодо України

Адміністрація американського лідера Дональда Трампа оприлюднила оновлену стратегію національної безпеки. Що важливо розуміти, в цьому документі ключовим інтересом визначено саме завершення загарбницької війни Росії проти України.

Трамп не відмовився від наміру зупинити війну

Журналісти уважно проаналізували документ та дійшли висновку, що він також визначає відновлення стратегічної стабільності з Росією головним пріоритетом у Європі.

Як вирішив Дональд Трамп, наразі для США важливо стабілізувати економіку європейських країн, запобігти ненавмисній ескалації або розширенню війни.

А також — забезпечити поствоєнне відновлення України для її виживання як життєздатної держави, — йдеться в документі, який оприлюднив Білий дім.

Окрім того, офіційний Вашингтон хоче, щоб ніхто на міжнародній арені не сприймав НАТО, як "альянс, що постійно розширюється".

Також у документі сформульований прогноз, що мине певний час, і окремі члени блоку можуть переглянути свої відносини зі США, оскільки "стануть здебільшого неєвропейськими"

І постане питання, чи будуть вони бачити своє місце у світі — або свій союз зі Сполученими Штатами — так само, як це бачили ті, хто підписував статут НАТО, — йдеться в заяві.

Ба більше, у стратегії також вказано, що європейські держави мають узяти на себе більшу відповідальність за власну оборону.