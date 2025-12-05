Трамп ухвалив нове доленосне рішення щодо України
Трамп ухвалив нове доленосне рішення щодо України

Трамп
Read in English
Джерело:  online.ua

Адміністрація американського лідера Дональда Трампа оприлюднила оновлену стратегію національної безпеки. Що важливо розуміти, в цьому документі ключовим інтересом визначено саме завершення загарбницької війни Росії проти України.

Головні тези:

  • Путін гальмує мирний процес, однак США не збираються відступати.
  • Близький Схід більше не є ключовим питанням американської зовнішньої політики.

Трамп не відмовився від наміру зупинити війну

Журналісти уважно проаналізували документ та дійшли висновку, що він також визначає відновлення стратегічної стабільності з Росією головним пріоритетом у Європі.

Як вирішив Дональд Трамп, наразі для США важливо стабілізувати економіку європейських країн, запобігти ненавмисній ескалації або розширенню війни.

А також — забезпечити поствоєнне відновлення України для її виживання як життєздатної держави, — йдеться в документі, який оприлюднив Білий дім.

Окрім того, офіційний Вашингтон хоче, щоб ніхто на міжнародній арені не сприймав НАТО, як "альянс, що постійно розширюється".

Також у документі сформульований прогноз, що мине певний час, і окремі члени блоку можуть переглянути свої відносини зі США, оскільки "стануть здебільшого неєвропейськими"

І постане питання, чи будуть вони бачити своє місце у світі — або свій союз зі Сполученими Штатами — так само, як це бачили ті, хто підписував статут НАТО, — йдеться в заяві.

Ба більше, у стратегії також вказано, що європейські держави мають узяти на себе більшу відповідальність за власну оборону.

