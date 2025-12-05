Посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв спробував публічно принизити німецького лідера Фрідріха Мерца, який нещодавно заступився за Україну та її інтереси на тлі мирних перемовин.

Кремль намагається принизити союзників Києва

Союзник Путіна одним з перших відреагував на транскрипт телефонної розмови між українським лідером Володимиром Зеленським, генсеком НАТО Марком Рютте та іншими лідерами Європи.

Під час бесіди Мерц та Макрон були дійсно занепокоєні тим, що Сполучені Штати можуть "зрадити Україну та Європу" у переговорах, які ведуть з Кремлем щодо потенційної мирної угоди.

Кирило Дмитрієв вирішив прокоментувати фразу, яку нібито сказав Мерц у розмові, що "вони ведуть гру — і з вами, і з нами" (Україною і Європою).

Канцлер Мерц звинувачує американців в "іграх"... Дорогий Мерц, та ви навіть не у грі. Ви самі себе дискваліфікували підбурюванням до війни, зривом миротворчих зусиль, нереалістичними пропозиціями, суїцидом західної цивілізації, міграцією і впертою тупістю, — цинічно заявив перемовник Кремля.