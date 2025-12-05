Посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв спробував публічно принизити німецького лідера Фрідріха Мерца, який нещодавно заступився за Україну та її інтереси на тлі мирних перемовин.
Головні тези:
- Команда Путіна переконана, що це вона контролює мирний процес.
- США дійсно намагаються усунути Європу з переговорів.
Кремль намагається принизити союзників Києва
Союзник Путіна одним з перших відреагував на транскрипт телефонної розмови між українським лідером Володимиром Зеленським, генсеком НАТО Марком Рютте та іншими лідерами Європи.
Під час бесіди Мерц та Макрон були дійсно занепокоєні тим, що Сполучені Штати можуть "зрадити Україну та Європу" у переговорах, які ведуть з Кремлем щодо потенційної мирної угоди.
Кирило Дмитрієв вирішив прокоментувати фразу, яку нібито сказав Мерц у розмові, що "вони ведуть гру — і з вами, і з нами" (Україною і Європою).
