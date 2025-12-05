"Вы не в игре". Посланник Путина бросил вызов Мерцу
"Вы не в игре". Посланник Путина бросил вызов Мерцу

Кремль пытается унизить союзников Киева
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Посланец российского диктатора Кирилл Дмитриев попытался публично унизить немецкого лидера Фридриха Мерца, который недавно вступился за Украину и ее интересы на фоне мирных переговоров.

Главные тезисы

  • Команда Путина убеждена, что она контролирует мирный процесс.
  • США действительно пытаются устранить Европу из переговоров.

Кремль пытается унизить союзников Киева

Союзник Путина одним из первых отреагировал на транскрипт телефонного разговора между украинским лидером Владимиром Зеленским, генсеком НАТО Марком Рютте и другими лидерами Европы.

Во время беседы Мерц и Макрон были действительно обеспокоены тем, что Соединенные Штаты могут "предать Украину и Европу" в переговорах, которые ведут с Кремлем о потенциальном мирном соглашении.

Кирилл Дмитриев решил прокомментировать фразу, которую якобы сказал Мерц в разговоре, что "они ведут игру и с вами, и с нами" (Украиной и Европой).

Канцлер Мерц обвиняет американцев в "играх"... Дорогой Мерц, но вы даже не в игре. Вы сами себя дисквалифицировали подстрекательством к войне, срывом миротворческих усилий, нереалистичными предложениями, суицидом западной цивилизации, миграцией и упрямой тупостью, — цинично заявил переговорщик Кремля.

Фото: скриншот

