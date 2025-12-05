Посланец российского диктатора Кирилл Дмитриев попытался публично унизить немецкого лидера Фридриха Мерца, который недавно вступился за Украину и ее интересы на фоне мирных переговоров.
Главные тезисы
- Команда Путина убеждена, что она контролирует мирный процесс.
- США действительно пытаются устранить Европу из переговоров.
Кремль пытается унизить союзников Киева
Союзник Путина одним из первых отреагировал на транскрипт телефонного разговора между украинским лидером Владимиром Зеленским, генсеком НАТО Марком Рютте и другими лидерами Европы.
Во время беседы Мерц и Макрон были действительно обеспокоены тем, что Соединенные Штаты могут "предать Украину и Европу" в переговорах, которые ведут с Кремлем о потенциальном мирном соглашении.
Кирилл Дмитриев решил прокомментировать фразу, которую якобы сказал Мерц в разговоре, что "они ведут игру и с вами, и с нами" (Украиной и Европой).
