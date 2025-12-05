Посланец российского диктатора Кирилл Дмитриев попытался публично унизить немецкого лидера Фридриха Мерца, который недавно вступился за Украину и ее интересы на фоне мирных переговоров.

Кремль пытается унизить союзников Киева

Союзник Путина одним из первых отреагировал на транскрипт телефонного разговора между украинским лидером Владимиром Зеленским, генсеком НАТО Марком Рютте и другими лидерами Европы.

Во время беседы Мерц и Макрон были действительно обеспокоены тем, что Соединенные Штаты могут "предать Украину и Европу" в переговорах, которые ведут с Кремлем о потенциальном мирном соглашении.

Кирилл Дмитриев решил прокомментировать фразу, которую якобы сказал Мерц в разговоре, что "они ведут игру и с вами, и с нами" (Украиной и Европой).

Канцлер Мерц обвиняет американцев в "играх"... Дорогой Мерц, но вы даже не в игре. Вы сами себя дисквалифицировали подстрекательством к войне, срывом миротворческих усилий, нереалистичными предложениями, суицидом западной цивилизации, миграцией и упрямой тупостью, — цинично заявил переговорщик Кремля. Поделиться