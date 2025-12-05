Трамп принял новое судьбоносное решение относительно Украины
Трамп принял новое судьбоносное решение относительно Украины

Трамп не отказался от намерения остановить войну
Администрация американского лидера Дональда Трампа обнародовала обновленную стратегию национальной безопасности. Что важно понимать, в этом документе ключевым интересом определено завершение захватнической войны России против Украины.

  • Путин тормозит мирный процесс, но США не собираются отступать.
  • Ближний Восток не является ключевым вопросом американской внешней политики.

Трамп не отказался от намерения остановить войну

Журналисты внимательно проанализировали документ и сделали вывод, что он также определяет возобновление стратегической стабильности с Россией главным приоритетом в Европе.

Как решил Дональд Трамп, сейчас для США важно стабилизировать экономику европейских стран, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны.

А также обеспечить поствоенное восстановление Украины для ее выживания как жизнеспособного государства, — сказано в документе, который обнародовал Белый дом.

Кроме того, официальный Вашингтон хочет, чтобы никто на международной арене не воспринимал НАТО как "расширяющийся альянс".

Также в документе сформулирован прогноз, что пройдет некоторое время, и отдельные члены блока могут пересмотреть свои отношения с США, поскольку "станут в основном неевропейскими"

И встанет вопрос, будут ли они видеть свое место в мире или свой союз с Соединенными Штатами, так же, как это видели те, кто подписывал устав НАТО, — сказано в заявлении.

Более того, в стратегии также указано, что европейские государства должны взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

