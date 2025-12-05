Трамп принял новое судьбоносное решение относительно Украины

Администрация американского лидера Дональда Трампа обнародовала обновленную стратегию национальной безопасности. Что важно понимать, в этом документе ключевым интересом определено завершение захватнической войны России против Украины.

Трамп не отказался от намерения остановить войну

Журналисты внимательно проанализировали документ и сделали вывод, что он также определяет возобновление стратегической стабильности с Россией главным приоритетом в Европе.

Как решил Дональд Трамп, сейчас для США важно стабилизировать экономику европейских стран, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны.

А также обеспечить поствоенное восстановление Украины для ее выживания как жизнеспособного государства, — сказано в документе, который обнародовал Белый дом.

Кроме того, официальный Вашингтон хочет, чтобы никто на международной арене не воспринимал НАТО как "расширяющийся альянс".

Также в документе сформулирован прогноз, что пройдет некоторое время, и отдельные члены блока могут пересмотреть свои отношения с США, поскольку "станут в основном неевропейскими"

И встанет вопрос, будут ли они видеть свое место в мире или свой союз с Соединенными Штатами, так же, как это видели те, кто подписывал устав НАТО, — сказано в заявлении.

Более того, в стратегии также указано, что европейские государства должны взять на себя большую ответственность за собственную оборону.