Мерц поставив Трампа на місце після цинічної вимоги щодо України

Німецький лідер Фрідріх Мерц виступив проти надання США заморожених у Європейському Союзі російських активів. Дональд Трамп хоче нажитися на врегулюванні війни, однак канцлер ФРН чітко окреслив “червоні лінії” у цьому питанні.
Головні тези:
- Лідер Німеччини нагадав важливість фінансової підтримки для України.
- Він також публічно присоромив Штати за таку меркантильну позицію.
Мерц не побоявся виступити проти Трампа заради України
Німецький лідер чітко дав зрозуміти, що заморожені в ЄС російські активи мають бути передані не США, а Україні.
Канцлер ФРН звернув увагу на те, що союзники повинні допомогти українцям пережити зиму на тлі посилення російського терору.
Ба більше, цілком ймовірно, знадобиться фінансова підтримка Києва у найближчі два-три роки.
Він також красномовно натякнув, що дехто у США хоче "набути певної економічної вигоди" від можливого врегулювання війни РФ проти України.
