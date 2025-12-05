Мерц поставив Трампа на місце після цинічної вимоги щодо України

Німецький лідер Фрідріх Мерц виступив проти надання США заморожених у Європейському Союзі російських активів. Дональд Трамп хоче нажитися на врегулюванні війни, однак канцлер ФРН чітко окреслив “червоні лінії” у цьому питанні.

Мерц не побоявся виступити проти Трампа заради України

Німецький лідер чітко дав зрозуміти, що заморожені в ЄС російські активи мають бути передані не США, а Україні.

Ці гроші мають піти Україні, — заявив Фрідріх Мерц. Поширити

Канцлер ФРН звернув увагу на те, що союзники повинні допомогти українцям пережити зиму на тлі посилення російського терору.

Ба більше, цілком ймовірно, знадобиться фінансова підтримка Києва у найближчі два-три роки.

Для цього нам потрібні кошти. Це внутрішньоєвропейське питання, і я не бачу жодної економічної можливості перевести задіяні нами кошти в США. І американський уряд це знає. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

Він також красномовно натякнув, що дехто у США хоче "набути певної економічної вигоди" від можливого врегулювання війни РФ проти України.