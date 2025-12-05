Індійська журналістка загнала Путіна у глухий кут питаннями про Україну — відео

5 грудня російський диктатор Володимир Путін перебуває з офіційним візитом в Індії, де він уже зустрівся з очільником уряду країни Нарендрою Моді. За цей час глава Кремля уже встиг потрапити під шквал не надто приємних запитань журналістів про причини та хід російсько-української війни.

Індійська журналістка не злякалася Путіна

Представниця індійського медіа поцікавилася у глави Кремля, чому його армія щоденно знищує будинки навіть тих українців, які нібито дружили з Росією і були російськомовними.

Вона також звернула увагу на те, що українці на сході були шоковані діями військ РФ.

У відповідь Путін цинічно заявив, що не зрозумів, чим вони були шоковані, адже вони просто знаходилися “на неправильній частині Луганщини чи Донеччини”.

Глава Кремля також збрехав, що він дав українців “можливість висловитися на референдумі”, а хто не хотів голосувати за Росію “міг поїхати зі своїх будинків”.

Варто також зазначити, що сам лідер Індії Нарендра Моді під час зустрічі з Путіним заявив, що Нью-Делі "не є нейтральною стороною" в питанні війни РФ проти України та стоїть "на боці миру".