Генштаб оголосив про нові успіхи Сил оборони України

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив, що протягом ночі 5 грудня Сили оборони встигли уразити Сизранський НПЗ та морський порт у Краснодарському краї на території країни-агресорки Росії.
Головні тези:
- Також підтверджено результати нещодавнього ураження Саратовського НПЗ.
- Пошкоджено установку первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6.
Що відомо про нові удари України по РФ
З метою суттєвого скорочення воєнно-економічного потенціалу ворога українські воїни уразили інфраструктуру Темрюцького морського порту, що знаходиться в Краснодарському краї.
Що важливо розуміти, цей порт активно залучений до процесу відвантаження генеральних, наливних, навалочних та насипних вантажів, а також до безпосереднього забезпечення потреб армії РФ.
Порт потрапив під удар — після цього почалася масштабна пожежа.
Но території російського заводу також почалася потужна пожежа.
Генеральний штаб ЗСУ звертає увагу на те, що вдалося підтвердити наслідки нещодавнього ураження Саратовського НПЗ.
Сили оборони України змогли успішно уразити установку первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6.
