Ще 18 дітей і підлітків вдалося врятувати з російської окупації

Bring Kids Back UA та благодійна організація Save Ukraine офіційно підтвердили, що до України з російської окупації вдалося успішно повернути велику групу дітей і підлітків. Вони пережили знущання з боку окупантів РФ, однак не здалися та змогли дочекатися порятунку.

Україна налаштована повернути всіх своїх дітей

Як повідомляє команда Bring Kids Back UA, додому повернулися 16-річний Микола, 11-річна Тетяна та 7-річна Анжеліка.

Варто зазначити, що їхній батько — український захисник.

Російські загарбники погрожували матері відібрати дітей через відмову від російської школи.

Коли родина виїжджала за кордон, їх годинами допитували та змушували розповісти, де перебуває батько.

Повернулися також 11-річний Кирило та 9-річний Арсен. У школі їх змушували кілька разів на тиждень ходити на пропагандистські уроки "Разговоры о важном" ("Розмови про важливе"). А з батьків вимагали гроші "на потреби армії РФ". Коли родина відмовилася їх здавати, вчителька почала булити дітей та погрожувала вилученням. Поширити

Додому також повернувся 17-річний Тарас, який жив під російською окупацією більшу частину свого життя.

Окрім того, вдалося врятувати 13-річну Олесю. У її мами окупанти постійно вимагали віддати дитину до російської школи. Солдати РФ ігнорували той факт, що на дорогу до закладу вони регулярно скидали дрони.

Жінку звинувачували у "коригуванні" та погрожували забрати "на підвал".