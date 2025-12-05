Ще 18 дітей і підлітків вдалося врятувати з російської окупації

Bring Kids Back UA та благодійна організація Save Ukraine офіційно підтвердили, що до України з російської окупації вдалося успішно повернути велику групу дітей і підлітків. Вони пережили знущання з боку окупантів РФ, однак не здалися та змогли дочекатися порятунку.
Головні тези:
- Вчора перша леді США Меланія Трамп повідомила про повернення до України семи дітей, яких викрали росіяни.
- До процесу порятунку українських дітей залучені багато союзників Києва.
Україна налаштована повернути всіх своїх дітей
Як повідомляє команда Bring Kids Back UA, додому повернулися 16-річний Микола, 11-річна Тетяна та 7-річна Анжеліка.
Варто зазначити, що їхній батько — український захисник.
Російські загарбники погрожували матері відібрати дітей через відмову від російської школи.
Коли родина виїжджала за кордон, їх годинами допитували та змушували розповісти, де перебуває батько.
Додому також повернувся 17-річний Тарас, який жив під російською окупацією більшу частину свого життя.
Окрім того, вдалося врятувати 13-річну Олесю. У її мами окупанти постійно вимагали віддати дитину до російської школи. Солдати РФ ігнорували той факт, що на дорогу до закладу вони регулярно скидали дрони.
Жінку звинувачували у "коригуванні" та погрожували забрати "на підвал".
Загалом цього разу вдалося врятувати 18 дітей та підлітків — вони отримують психологічну та гуманітарну допомогу.
