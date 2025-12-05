Еще 18 детей и подростков удалось спасти из российской оккупации

Bring Kids Back UA и благотворительная организация Save Ukraine официально подтвердили, что в Украину из российской оккупации удалось успешно вернуть большую группу детей и подростков. Они переживали издевательства со стороны оккупантов РФ, однако не сдались и смогли дождаться спасения.
Украина настроена вернуть всех своих детей
Как сообщает команда Bring Kids Back UA, домой вернулись 16-летний Николай, 11-летняя Татьяна и 7-летняя Анжелика.
Стоит отметить, что их отец — украинский защитник.
Российские захватчики угрожали матери отобрать детей из-за отказа от российской школы.
Когда семья уезжала за границу, их часами допрашивали и заставляли рассказать, где находится отец.
Домой также вернулся 17-летний Тарас, живший под российской оккупацией большую часть своей жизни.
Кроме того, удалось спасти 13-летнюю Олесю. У ее мамы оккупанты постоянно требовали отдать ребенка в российскую школу. Солдаты РФ игнорировали тот факт, что на дорогу в заведение они регулярно сбрасывали дроны.
Женщину обвиняли в "корректировке" и угрожали забрать "на подвал".
В общей сложности на этот раз удалось спасти 18 детей и подростков — они получают психологическую и гуманитарную помощь.
