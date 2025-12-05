Генштаб объявил о новых успехах Сил обороны Украины

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил, что ночью 5 декабря Силы обороны успели поразить Сызранский НПЗ и морской порт в Краснодарском крае на территории страны-агрессорки России.

Что известно о новых ударах Украины по РФ

С целью существенного сокращения военно-экономического потенциала врага украинские воины поразили находящуюся в Краснодарском крае инфраструктуру Темрюкского морского порта.

Что важно понимать, этот порт активно вовлечен в процесс отгрузки генеральных, наливных, навалочных и насыпных грузов, а также в непосредственное обеспечение потребностей армии РФ.

Порт попал под удар — после этого начался масштабный пожар.

Кроме того, поражались мощности нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" в Самарской области России. Ежегодный объем переработки этого НПЗ составляет от 7 до 8.9 млн тонн нефти в год. Задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора. Поделиться

Но на территории российского завода также начался мощный пожар.

Генеральный штаб ВСУ обращает внимание на то, что удалось подтвердить последствия недавнего поражения Саратовского НПЗ.

Силы обороны Украины смогли успешно поразить установку первичной очистки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.