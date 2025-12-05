Индийская журналистка загнала Путина в тупик вопросами об Украине — видео
Категория
Политика
Дата публикации

Источник:  online.ua

5 декабря российский диктатор Владимир Путин находится с официальным визитом в Индии, где он уже встретился с главой правительства страны Нарендрой Моди. За это время глава Кремля уже успел попасть под шквал не слишком приятных вопросов журналистов о причинах и ходе русско-украинской войны.

Главные тезисы

  • Моди и Путин приняли решение о расширении отношений обеих стран.
  • Несмотря на это, некоторые индийские журналисты дали понять, что они поддерживают Украину.

Представительница индийского медиа поинтересовалась у главы Кремля, почему его армия ежедневно уничтожает дома даже тех украинцев, которые якобы дружили с Россией и были русскоязычными.

Она также обратила внимание, что украинцы на востоке были шокированы действиями войск РФ.

В ответ Путин цинично заявил, что не понял, чем они были шокированы, ведь они просто находились "на неправильной части Луганщины или Донецкой области".

Глава Кремля также соврал, что он дал украинцев "возможность высказаться на референдуме", а кто не хотел голосовать за Россию "мог уехать из своих домов".

Стоит отметить, что сам лидер Индии Нарендра Моди во время встречи с Путиным заявил, что Нью-Дели "не является нейтральной стороной" в вопросе войны РФ против Украины и стоит "на стороне мира".

На этом фоне он назвал Россию "настоящим другом" своей страны.

Что известно о новых ударах Украины по РФ

