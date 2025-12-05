140 млрд євро для України. США перешкоджають роботі ЄС

Згідно з даними Bloomberg, команда президента США Дональда Трампа вимагає від деяких країн Європейського Союзу заблокувати плани щодо використання заморожених активів Центробанку Росії для забезпечення репараційного кредиту для України.

Україна може не отримати допомогу через позицію США

Від своїх інсайдерів журналісти дізналися, що члени команди Трампа активно вмовляли європейців, що ці активи необхідні для забезпечення мирної угоди між Україною та РФ.

На переконання Білого дому, ці кошти "‎не повинні використовуватися для продовження війни"‎.

Однак наразі американська влада відмовляється коментувати ці таємні перемовини, а також розкривати те, про що вдалося домовитися.

Що важливо розуміти, нещодавно очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен офіційно підтвердила, що колегія ЄК схвалила надання Україні "‎репараційного кредиту"‎ за рахунок заморожених активів Росії.

Експерти МВФ дійшли висновку, що потреби України в 2026–2027 роки сягнуть близько 135 млрд євро.