140 млрд евро для Украины. США препятствуют работе ЕС

Согласно данным Bloomberg, команда президента США Дональда Трампа требует от некоторых стран Европейского Союза заблокировать планы использования замороженных активов Центробанка России для обеспечения репарационного кредита для Украины.

Украина может не получить помощь из-за позиции США

От своих инсайдеров журналисты узнали, что члены команды Трампа активно уговаривали европейцев, что эти активы необходимы для обеспечения мирного соглашения между Украиной и РФ.

По убеждению Белого дома, эти средства "не должны использоваться для продолжения войны".

Однако американские власти отказываются комментировать эти тайные переговоры, а также раскрывать то, о чем удалось договориться.

Что важно понимать, недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально подтвердила, что коллегия ЕК одобрила предоставление Украине "репарационного кредита" за счет замороженных активов России.

Эксперты МВФ пришли к выводу, что потребности Украины в 2026-2027 годах составят около 135 млрд евро.