Соцсеть Х получила штраф в 120 млн евро от ЕК — какие причины
Категория
Экономика
Дата публикации

Соцсеть Х получила штраф в 120 млн евро от ЕК — какие причины

Еврокомиссия
Х
Read in English
Читати українською

Еврокомиссия наложила на соцсеть X штраф в размере 120 миллионов евро за нарушение обязательств по прозрачности в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA).

Главные тезисы

  • Обманчивое использование “синей галочки” соцсетью X привело к нарушению обязательств и штрафу в 120 млн евро от Еврокомиссии.
  • Нарушения включают отсутствие прозрачности рекламного репозитория и отказ предоставить доступ к публичным данным исследователям.
  • Компании обязаны принять конкретные меры для устранения нарушений в указанные сроки, чтобы избежать периодических штрафов.

Соцсеть Х оплатит 120 млн штрафа Еврокомиссии

Среди нарушений — обманчивый дизайн «синей галочки», отсутствие прозрачности рекламного репозитория и непредоставление исследователям доступа к публичным данным.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Использование X «синей галочки» для «проверенных учетных записей» вводит пользователей в заблуждение. Это нарушает обязательство DSA для онлайн-платформ запрещать обманчивые дизайнерские практики в своих услугах. На X любой может заплатить, чтобы получить статус «проверенного» (аккаунта — ред.), без того, чтобы компания тщательно проверяла, кто стоит за учетной записью, что усложняет пользователям оценку подлинности учетных записей и контента, с которым они взаимодействуют.

В Еврокомиссии подчеркнули, что эта обманчивая практика подвергает пользователей соцсети риску мошенничества, в частности подделки личности, а также других форм манипуляций. Хотя DSA не требует проверки пользователей, закон четко запрещает онлайн-платформам неправдиво заявлять, что пользователи были проверены, если эта проверка не проводилась.

Также отмечается, что соцсеть X не выполняет свои обязательства в соответствии с DSA по предоставлению исследователям доступа к публичным данным платформы.

Репозиторий рекламы X не отвечает требованиям DSA по прозрачности и доступности. Доступные и удобные для поиска рекламные репозитории имеют решающее значение для исследователей и гражданского общества для выявления мошенничества, гибридных угроз, скоординированных информационных операций и фальшивой рекламы.

Это первое решение ЕК о невыполнении требований в соответствии с DSA.

Теперь компания американского миллиардера Илона Маска имеет 60 рабочих дней, чтобы уведомить Еврокомиссию о конкретных мерах, которые она намерена принять для прекращения нарушения, связанного с обманчивым использованием «синих галочек», и 90 дней в отношении других нарушений.

Невыполнение решения может привести к периодическим штрафным санкциям.

