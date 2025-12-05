Соцсеть Х получила штраф в 120 млн евро от ЕК — какие причины

Еврокомиссия наложила на соцсеть X штраф в размере 120 миллионов евро за нарушение обязательств по прозрачности в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA).
Главные тезисы
- Обманчивое использование “синей галочки” соцсетью X привело к нарушению обязательств и штрафу в 120 млн евро от Еврокомиссии.
- Нарушения включают отсутствие прозрачности рекламного репозитория и отказ предоставить доступ к публичным данным исследователям.
- Компании обязаны принять конкретные меры для устранения нарушений в указанные сроки, чтобы избежать периодических штрафов.
Соцсеть Х оплатит 120 млн штрафа Еврокомиссии
Среди нарушений — обманчивый дизайн «синей галочки», отсутствие прозрачности рекламного репозитория и непредоставление исследователям доступа к публичным данным.
Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
В Еврокомиссии подчеркнули, что эта обманчивая практика подвергает пользователей соцсети риску мошенничества, в частности подделки личности, а также других форм манипуляций. Хотя DSA не требует проверки пользователей, закон четко запрещает онлайн-платформам неправдиво заявлять, что пользователи были проверены, если эта проверка не проводилась.
Также отмечается, что соцсеть X не выполняет свои обязательства в соответствии с DSA по предоставлению исследователям доступа к публичным данным платформы.
Репозиторий рекламы X не отвечает требованиям DSA по прозрачности и доступности. Доступные и удобные для поиска рекламные репозитории имеют решающее значение для исследователей и гражданского общества для выявления мошенничества, гибридных угроз, скоординированных информационных операций и фальшивой рекламы.
Это первое решение ЕК о невыполнении требований в соответствии с DSA.
Невыполнение решения может привести к периодическим штрафным санкциям.
