Meta и TikTok угрожают гигантские штрафы от ЕС — что произошло

Европейская комиссия заявила, что Meta и TikTok нарушили требования Закона о цифровых услугах (DSA), не предоставив исследователям "должного доступа" к публичным данным платформ.

Meta и TikTok нарушили Закон о цифровых услугах ЕС

Согласно предварительным выводам Комиссии, Meta также не обеспечила пользователям Facebook и Instagram простые инструменты для уведомления о незаконном контенте и механизмах обжалования решений по модерации.

В ЕС отмечают, что доступ исследователей к данным социальным сетям необходим для оценки влияния платформ на психическое и физическое здоровье пользователей, в том числе несовершеннолетних.

Мета заявила, что не соглашается с претензиями и считает, что ее обновленные инструменты отвечают требованиям законодательства. TikTok пока не комментировал ситуацию.

Если обвинения будут подтверждены, компаниям может грозить штраф до 6% от годового оборота.

Ранее Meta уже получила 200 млн евро штрафа за нарушение Закона о цифровых рынках (DMA), а TikTok — 530 млн евро за передачу данных пользователей в Китай.