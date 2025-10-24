Meta и TikTok угрожают гигантские штрафы от ЕС — что произошло

Европейская комиссия заявила, что Meta и TikTok нарушили требования Закона о цифровых услугах (DSA), не предоставив исследователям "должного доступа" к публичным данным платформ.
Главные тезисы
- Европейская комиссия обвиняет Meta и TikTok в нарушении требований Закона о цифровых услугах, связанных с доступом к данным исследователям.
- Meta и TikTok могут быть подвергнуты штрафам до 6% от годового оборота за нарушения законодательства ЕС.
- Доступ исследователей к данным социальных сетей важен для оценки влияния платформ на психическое и физическое здоровье пользователей, особенно несовершеннолетних.
Meta и TikTok нарушили Закон о цифровых услугах ЕС
Согласно предварительным выводам Комиссии, Meta также не обеспечила пользователям Facebook и Instagram простые инструменты для уведомления о незаконном контенте и механизмах обжалования решений по модерации.
В ЕС отмечают, что доступ исследователей к данным социальным сетям необходим для оценки влияния платформ на психическое и физическое здоровье пользователей, в том числе несовершеннолетних.
Мета заявила, что не соглашается с претензиями и считает, что ее обновленные инструменты отвечают требованиям законодательства. TikTok пока не комментировал ситуацию.
Если обвинения будут подтверждены, компаниям может грозить штраф до 6% от годового оборота.
Ранее Meta уже получила 200 млн евро штрафа за нарушение Закона о цифровых рынках (DMA), а TikTok — 530 млн евро за передачу данных пользователей в Китай.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-